Românii nu sunt de acord cu un independent care să conducă un guvern al fostei coaliții, potrivit unui sondaj Avangarde / Câți susțin ideea anticipatelor

Majoritatea românilor cred că ideea unui independent care să conducă un guvern format din partidele din fosta coaliție este o idee proastă, potrivit unui sondaj Avangarde. De asemenea, peste 50% dintre respondenți se opun și ideii unui guvern format doar din tehnocrați și susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Sondajul Avangarde a fost făcut telefonic (metoda CATI), în perioada 22 – 31 mai, pe 900 de persoane adulte din din România și are o marjă de eroare raportată de +/- 3,4%. Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.

Potrivit cercetării sociologice, doar 36,5% dintre români consideră că ar fi bună ideea de a nominaliza un premier independent care să conducă un guvern format de partidele din fosta alianță de guvernare (PSD, PNL, USR și UDMR, nota red.).

Sondajul vine în contextul în care în discuțiile de la Cotroceni au fost analizate mai multe variante, inclusiv varianta unui guvern tehnocrat.

PSD a semnalat că ar fi deschis la refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan premier, în timp ce PNL și USR au decis în forurile de conducere că nu vor mai guverna alături de PSD.

Potrivit sondajului, daor 37% dintre români ar vrea un executiv format doar din independenți, iar 52% spun că ar trebui format din oameni de partid.

De asemenea, peste 56% dintre respondenți au susținut ideea unor alegeri parlamentare anticipate, un scenariu exclus însă la nivel declarativ de președintele Nicușor Dan.

În ce privește ideea unei apropieri mai mari de Administrația Donald Trump, 45% dintre respondenți se opun, iar 42% sunt de acord.

În schimb, două treimi dintre români ar fi în favoarea unei apropieri de țările cu greutate din UE, precum Germania și Franța, iar un sfert se opun ideii.