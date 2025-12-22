Românii pot circula de mâine pe încă 50 de Km din Autostrada Moldovei. De la ce oră se deschide sectorul Focșani-Adjud

Sectorul de autostradă Focșani – Adjud, parte din Autostrada Moldovei, va fi dat în folosință marți, 23 decembrie, la ora 11:00, a anunțat, luni, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Înainte de Crăciun se va circula pe încă 50 km din A7 (Autostrada Moldovei)”, a spus acesta.

Potrivit directorului CNAIR, în acest an au fost deschiși circulației 195 de kilometri pe autostrada A7.

HotNews.ro a informat anterior, citând surse din Ministerul Transporturilor, că bucata de autostradă A7 de la Focșani la Adjud, circa 53 de kilometri, va fi deschisă traficului cel mai probabil înainte de Crăciun, după ce la finalul lunii noiembrie a fost inaugurată singura bucată lipsă de autostradă pe ruta București – Focșani.