Românii se întorc din minivacanța de Paște. Aglomerație pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului / Rute altenative

Traficul este intens, luni, pe principalele drumuri care leagă stațiunile montane de Capitală și de restul țării. Pe DN 1 și DN 7, sunt coloane de mașini pe ambele sensuri de mers, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române.

Pe DN 1, pe sensul de coborâre dinspre Brașov către Ploiești, este aglomerație între stațiunile Predeal și Bușteni, precum și în dreptul orașului Comarnic. Pe sensul de urcare, s-au format coloane pe raza localității Bușteni și între Breaza și Comarnic, transmite sursa citată.

De asemenea, pe DN 7 Piteşti – Sibiu valorile de trafic sunt ridicate pe raza localităţilor Lazaret, Căciulata, Bujoreni şi Deduleşti, pe ambele sensuri de mers.

Poliţiştii acţionează în dispozitivul de siguranţă rutieră pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor staţiunilor montane de pe Valea Prahovei, dar şi pe celelalte artere rutiere importante la nivel naţional.

Recomandări pentru şoferi

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să crească distanța de siguranță între vehicule, să evite depășirile riscante și să-și planifice atent traseul. Conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste respect față de ceilalți participanți la trafic și să semnalizeze orice intenție de schimbare a benzii sau a direcției.

Pe autostrăzi, șoferii trebuie să acorde prioritate la ieșirea din spațiile de servicii și să pună în funcțiune luminile de avarie la încheierea unei coloane care oprește sau încetinește brusc.

„Nu circulaţi şi nu opriţi pe banda de urgenţă în mod nejustificat!”, adaugă Infotrafic.

Rute alternative

Șoferii care circulă pe ruta DN 1 București – Ploiești – Brașov pot evita aglomerația folosind următoarele rute alternative: