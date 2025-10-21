Românii și-au mutat în alte rețele peste un milion de numere de telefon în acest an. Ce operator a atras cele mai multe numere de la rivali

Românii și-au portat în alte rețele peste 1,01 milioane de numere de telefon, de la începutul acestui an până la 30 septembrie, cele mai multe fiind de telefonie mobilă, arată datele publicate marți de Arbitrul telecom (ANCOM). Serviciul de portabilitate permite utilizatorilor de telefonie să-și schimbe gratuit rețeaua, în funcție de preț și nevoile de consum, dar să-și păstreze numărul de telefon.

În această perioadă, Digi Romania a primit în reţea prin portare 578.518 numere de telefonie mobilă, urmat de Vodafone cu 193.265 numere portate, Orange cu 171.127 de numere și de Telekom Romania Mobile Communications cu 39.158 de numere portate.

În ceea ce privește telefonia fixă, Orange Romania a primit în reţea 14.273 de numere, Digi Romania 8.008 numere și Vodafone 5.443 de numere.

Peste 13,6 milioane de numere de telefon portate în 17 ani

Din octombrie 2008, anul în care a fost lansat serviciul de portabilitate, peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul rețelelor de telefonie fixă și mobilă din România.

De la lansarea serviciului de portabilitate, s-au portat în total 13.644.710 numere de telefon, dintre care 12.416.119 sunt numere de telefonie mobilă şi 1.228.591 sunt numere de telefonie fixă.

O creștere exponențială a avut loc în anul 2014, numerele portate între operatori crescând semnificativ și depășind 500.000 de numere, iar începând cu 2021, în fiecare an s-au portat peste 1.000.000 de numere.

