Românii și-au portat peste 1,4 milioane numere de mobil anul trecut. Una dintre rețele a strâns mai mulți clienți decât toate celelalte la un loc

În 2025, aproximativ 1,5 milioane de numere de telefon au fost transferate între furnizorii de comunicații electronice din România, utilizatorii beneficiind de posibilitatea de a schimba furnizorul fără a-și pierde numărul de telefon. De la lansarea serviciului de portabilitate în România, în octombrie 2008, peste 14,1 milioane de numere au fost transferate între rețele.

Anul trecut au fost portate 1.497.999 numere de telefon, din care 97% au fost numere de telefonie mobilă, restul fiind numere de telefonie fixă. În medie, în 2025 s-au efectuat peste 124.000 de portări lunar, luna decembrie înregistrând cel mai ridicat volum, peste 170.000.

Datele ANCOM indică faptul că portabilitatea este utilizată preponderent de persoane fizice în cazul telefoniei mobile (86% din numerele de telefonie mobilă portate), în timp ce, pentru telefonia fixă cererile de portare provin în principal de la persoane juridice (75% din numerele de telefonie fixă portate).

Digi, lider la numerele de telefonie mobilă

În 2025, 1.453.878 de numere de telefonie mobilă au fost portate. Cei mai mulți utilizatori au ales ofertele furnizorului Digi Romania, care a primit 782.975 de numere. Vodafone a primit prin portare 379.453 de numere, Orange 247.364, iar Telekom Romania Mobile Communications 44.078. Din totalul numerelor de telefonie mobilă portate în 2025, 64% (933.992) au fost numere utilizate pe bază de abonament.

Orange a primit cele mai multe numere de fix

În ceea ce privește telefonia fixă, în 2025 au fost portate 44.121 de numere, majoritatea fiind transferate către Orange (17.568), Digi Romania (11.379) și Vodafone (5.661).

În 2025, ANCOM a înregistrat aproximativ 1.560 de petiții privind portarea numerelor de telefon, utilizatorii semnalând, în special, anularea proceselor de portare, în contextul de reofertare din partea furnizorilor la care intenționau să renunțe.

Autoritatea spune că monitorizează respectarea regulilor privind portarea numerelor și reamintește furnizorilor că orice practici care pot descuraja sau întârzia nejustificat procesul de portare contravin principiilor de concurență în piața serviciilor de comunicații electronice.

Sursa: Dreamstime.com