România se situează peste media globală în clasamentul bucuriei la locul de muncă, potrivit Global Workplace Joy Index, studiul care a măsurat bucuria la locul de muncă în 27 de țări. Potrivit cercetării publicate de Edenred, angajații români au obținut un scor mai mare decât cei din Germania, Italia și Spania și unul egal cu cel al angajaților din Franța și Suedia. Studiul, la care au participat 17.450 de angajați și 8.920 de lideri de resurse umane, arată și că salariul ocupă abia locul al cincilea printre motivele pentru care oamenii rămân la actualul loc de muncă.

Cercetarea a analizat experiența zilnică la locul de muncă pe baza a 10 indicatori, printre care mândria, sensul și valoarea muncii, relațiile cu colegii, recunoașterea din partea managerilor, implicarea, oboseala și frustrările de la locul de muncă. Pe baza răspunsurilor, cu scoruri între 0 și 100, au fost identificate trei categorii de angajați: cu un nivel scăzut al bucuriei (scoruri între 0 și 49,5), cu un nivel mediu (scoruri între 50 și 74,5) și cu un nivel crescut (scoruri între 75 și 100).

În clasamentul general, România obține un scor de 64 din 100, peste media globală de 63. Dacă topul bucuriei este dominat de India, Mexic și Peru, la finalul clasamentului se situează Cehia, Portugalia și Japonia.

Contextul economic schimbă așteptările angajaților

Pe piețele cu creștere rapidă, optimismul este alimentat de avântul economic, de oportunitățile de ascensiune și de creșterile salariale reale solide (majorări medii de aproximativ 9,1%, față de o inflație de 4–4,5%). În economiile mature, angajații au așteptări de bază mai ridicate, iar contextul economic este mai dificil: creșterea reală a salariilor a încetinit la 1,8–2,2%.

„Mult timp, succesul unei organizații a fost evaluat în primul rând prin indicatori financiari. Astăzi, devine tot mai clar că performanța sustenabilă nu poate fi separată de experiența oamenilor care o construiesc. Joy Index ne oferă o perspectivă nouă, bazată pe date, asupra acestei relații și confirmă că bucuria la locul de muncă este mult mai mult decât o aspirație individuală. Este o componentă strategică a unui business sănătos și competitiv. La Edenred, credem că viitorul muncii aparține liderilor de business care integrează această bucurie în obiectivele lor de afaceri și inițiază acțiuni concrete, care să răspundă nevoilor reale ale angajaților și să creeze valoare pe termen lung pentru companie” a declarat Görkem Oran, CEO Edenred România.

Factorii care pot crește sau reduce scorul bucuriei

Joy Index a scos la iveală faptul că salariul este pe locul al cincilea, după bucuria practicării meseriei, siguranța locului de muncă, relațiile bune cu colegii și echilibrul între viața profesională și cea personală, când vine vorba de motivele pentru care angajații rămân la job. Însă când au fost întrebați care este primul motiv pentru care ar pleca de la locul de muncă actual, angajații au vorbit despre beneficii și salariu.

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Conform studiului Edenred, angajații cu niveluri ridicate de bucurie au, în medie, 5 beneficii, în timp ce angajații cu niveluri mai scăzute de bucurie au doar 3 beneficii. De altfel, 3 din 10 respondenți consideră beneficiile principala modalitate de susținere a bucuriei. În cadrul studiului, și liderii din HR au recunoscut importanța beneficiilor: aproape 4 din 10 le folosesc ca mijloc principal pentru creșterea nivelului de bucurie a angajaților.

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