Românii vor putea retrage, după pensionare, cel mult 30% din banii din fondurile private de pensii. Există și o excepție / Legea a trecut de Parlament

Proiectul de lege inițiat de Guvernul Bolojan care prevede modificarea modului în care pot fi retrași banii din pensii private a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților. Va fi permisă, după pensionare, retragerea a maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani. Singura excepție o reprezintă pacienții oncologici, care vor putea să retragă toți banii odată.

Principala modificare, care a stârnit nemulțumiri publice, este că cei peste 8,3 milioane de români care au pensii obligatorii administrate privat (Pilon II) și aproape un milion cu pensii private facultative (Pilon III) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, așa cum se întâmplă acum, ci maximum 30% din sumă, iar restul, lunar, eșalonat pe 8 ani.

Legea a trecut cu 178 de voturi „pentru”, 64 de voturi „împotrivă” şi 22 abţineri. POT s-a abţinut să voteze proiectul de lege, iar parlamentarii AUR a votat „împotrivă”.

Deputatul AUR Ramona-Ioana Bruynseels a susținut că cei care câştigă din acest proiect de lege sunt administratorii privaţi de pensii, iar siguranţa Pilonului 2 este „doar aparentă”, pentru că investiţia în titluri de stat poate să dea rateuri, pe modelul Greciei.

„Structura actuală protejează statul, nu protejează oamenii, cei care au cotizat. Chiar aici s-a ajuns, să vă lăcomiţi la banii oamenilor şi aceştia să nu îşi poată retrage banii când vor ei”, a mai spus deputatul AUR.

Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii

Pacienții cu afecțiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere. De asemenea, pot primi toată suma sub formă de plată unică persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizații sociale lunare.

Principalele prevederi ale legii:

„Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare.

Prin excepție, bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal sub formă de plată unică.

Dreptul membrului de a primi echivalentul a maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată se acordă pentru fiecare cont individual de pensii private deținut de către membru.

Pensia privată se plăteşte de către furnizor din activele fondului de plată, lunar, către membru, beneficiar, supravieţuitor sau către reprezentantul legal al acestuia, prin serviciu poştal sau bancar, conform dispoziţiilor stabilite prin contractul de plată. Cheltuielile cu plata pensiei private pe teritoriul României se suportă de către membru/beneficiar/ supravieţuitor.

Furnizorul calculează, reţine, plăteşte şi declară lunar obligaţiile fiscale aplicabile, conform prevederilor Codului fiscal, plata acestora realizându-se din sumele lunare cuvenite membrilor, beneficiarilor, supravieţuitorilor sau reprezentantului legal, după caz.

În cazul schimbării domiciliului sau a reşedinţei în altă ţară, membrul, beneficiarul, supravieţuitorul sau reprezentantul legal, după caz, păstrează dreptul la pensia privată conform contractului de plată încheiat cu un furnizor din România şi aceasta se poate plăti în acea ţară, în moneda tării respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Proiectul prevede și reguli privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private. Conform actului normativ, fondurile de plată a pensiilor private sunt de două tipuri: fonduri de plată a pensiilor de tip retragere programată, care vor funcționa pe bază de conturi individuale și vor oferi pensii plătite pentru o perioadă limitată de timp, precum și fonduri de plată a pensiilor viagere, fonduri care vor oferi pensii care se vor plăti pe întreaga durată de viață a membrului sau supraviețuitorului acestuia, în cazul pensiei viagere cu componentă de supraviețuitor.

Camera Deputaților este for decizional pe această lege, care merge acum la promulgare.