Romgaz anunță că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea Azomureș. Când se vor finaliza negocierile

Producătorul de gaze Romgaz a anunțat miercuri că a ajuns la un acord de principiu cu Azomureș privind principalii termeni comerciali ai tranzacției de preluare a activității operaționale a combinatului chimic, prin transfer de afacere. Finalizarea negocierilor este estimată până la sfârșitul lunii.

„SNGN Romgaz SA informează acționarii și investitorii că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanții S.C. Azomureș S.A., părțile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției având ca obiect preluarea de către Romgaz a activității operaționale Azomureș, prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern). Acordul de principiu reflectă înțelegerea comercială la care au ajuns părțile asupra principalelor elemente ale tranzacției, inclusiv asupra structurii acesteia, a prețului și a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului și finalizarea efectivă a tranzacției”, a anunțat Romgaz, printr-un comunicat transmis Bursei de la București, conform Agerpres.

Romgaz estimează că finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație al companiei pentru semnarea contractului aferent tranzacției vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026.

Azomureș este singurul producător de îngrășăminte chimice care mai funcționează în România și, atunci când este pornit la capacitate maximă, este cel mai mare consumator de gaze din țară. Romgaz deține 50% din proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde producția de gaze va începe în anul 2027.

Romgaz anunțase încă de anul trecut că analizează posibilitatea preluării Azomureș, combinat care și-a redus sau oprit în repetate rânduri activitatea în ultimii ani din cauza prețurilor ridicate la gaze naturale.

Bolojan: „Un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice”

Premierul interimar Ilie Bolojan a salutat anunțul într-o postare pe Facebook și a afirmat că salvarea combinatului a reprezentat una dintre negocierile importante din ultimele luni.

„Salvăm industria națională de îngrășăminte chimice. Una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureș, prin Romgaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice din România, esențială pentru agricultură și pentru economia noastră”, a scris Bolojan.

Acesta a susținut că valorificarea gazului din Marea Neagră „în interesul economiei românești” poate fi făcută mai eficient prin procesarea acestuia în industria națională.

„Folosirea lui în producția internă de îngrășăminte pentru agricultură înseamnă mai multă independență economică, prețuri mai stabile pentru fermieri și, foarte important, salvarea și protejarea locurilor de muncă din centrul țării”, a mai spus premierul interimar.

Potrivit lui Bolojan, preluarea efectivă a combinatului ar urma să se realizeze în următoarele „3-4 luni”, după obținerea tuturor aprobărilor necesare.