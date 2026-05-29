Romgaz cumpără Azomureș, într-o afacere de zeci de milioane de euro. Bolojan: „Una dintre cele mai importante tranzacții din ultimii ani”

Preluarea Azomureș de către Romgaz salvează producția de îngrășăminte pentru agricultură, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, vineri seară, într-un postare în care anunță că a fost semnat contractul pentru achiziția de 69 de milioane de euro.

Premierul a spus că vineri a fost semnat contractul și a fost avizată tranzacția în Consiliul de Administrație al Romgaz.

„Romgaz a preluat platforma Azomureș pentru suma de 69 de milioane de euro, din care puțin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă și stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menținerii combinatului în funcțiune și plății salariaților în următoarele două luni, până la preluarea efectivă”, a explicat Bolojan.

El a precizat că mai trebuie obținute aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Romgaz, avizul Consiliului Concurenței și cel al Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD).

„Va asigura prețuri stabile pentru agricultorii noștri”

Premierul interimar a spus că „preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz salvează producția de îngrășăminte pentru agricultură din România și va asigura prețuri stabile pentru agricultorii noștri în anii următori”.

„Romgaz își diversifică activitatea și pune în valoare, prin procesare în industria românească, gazul din Marea Neagră”, a adăugat Ilie Bolojan.

Bolojan a descris tranzacția drept „una dintre cele mai importante” din ultimii ani.

„Având în vedere importanța producției de îngrășăminte în contextul crizei din Golf și valorificarea în interesul economiei naționale a resurselor pe care le avem, ținând seama de impactul combinatului în județul Mureș și de numărul de angajați, peste 900, aceasta este una dintre cele mai importante tranzacții derulate în ultimii ani”, a conchis prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.