Romsilva are un nou director general. Cine este Jean Vişan / Ministra Mediului: Nu cred că va livra nicio reformă de bună voie

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are un nou director general care va conduce instituția până în august 2029. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a reacţionat miercuri, spunând că nu crede că Jean Vişan va livra nicio reformă de bună voie şi că este clar că reforma Romsilva „e o bătălie lungă de dus”.

Cine este Dan Vișan

Consiliul de Administrație al Romsilva a desemnat Directorul General cu un mandat până în anul 2029.

Jean Vișan are 49 de ani, este inginer silvic, licențiat în anul 2001 al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității ”Transilvania” din Brașov, unde a obținut și titlul de doctor în silvicultură în anul 2017.

Din august 2025, acesta a deținut funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecție.

De-a lungul carierei, a deținut mai multe funcții în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și Direcției Silvice Buzău. Din anul 2006, a deținut mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul centralei Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, precum cea de șef de serviciu în cadrul Serviciului Investiții – Mecanizare și director al Direcției Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru șase luni, în anul 2020, director al Direcției Silvice Buzău.

Deține mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării și executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, management de achiziții publice și în prevenirea și combaterea corupției, se spune în comunicatul Romsilva.

Ministrul Mediului nu are încredere în noul director: „E clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus”

barzaMinistra Mediului, Diana Buzoianu a scris pe Facebook, la puțin timp după anunț, că alegerea noul director nu va contribui la reformarea Romsilva.

„Consiliul de administrație a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod (…) Eu nu cred că domnul Jean Vișan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile și a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine. Mai cred că mulți din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de consiliul de administrație Romsilva”, spune Buzoianu.

Ea adaugă că reforma Romsilva „e o bătălie lungă de dus” și încheie spunând că „sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupția din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele și ilegalitățile care pun în pericol pădurile din România”.

Cum a fost ales directorul Romsilva

Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, întrunit în ședință miercuri, l-a desemnat, în urma unui proces transparent de selecție, pe Jean Vișan pentru un mandat de director general, cu durata până în august 2029, se spune în comunicatul regiei.

Procedura de selecție a directorului general a fost declanșată de către Consiliul de Administrație pe 12 ianuarie 2026, prin lansarea anunțului și comunicarea procedurii, explică Romsilva.

Până la termenul limită, s-au înscris 13 persoane, dintre care pe lista lungă au rămas opt persoane, întrunind toate condițiile de participare. Comisia de selecție a directorului general a alcătuit lista scurtă formată din cinci persoane, iar în urma evaluării scrisorilor de intenție și a interviurilor a stabilit un clasament final, înaintat Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Selecția s-a desfășurat în mai multe etape, în mod transparent, pe baza unor criterii bine definite, iar tot procesul a fost monitorizat de către specialiști independenți.

Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare păduri proprietatea publică a statului și asigură servicii silvice pentru 1,1 milioane de hectare aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.