Routere chinezești vândute la nivel mondial au o „portiță de acces” ascunsă ce comunică automat la 35 de secunde

Peste 20 de modele de routere fabricate în China, disponibile la nivel mondial, sunt livrate cu o „portiță de acces” (backdoor) care ar putea permite accesul neautorizat și, potențial, conectarea la alte dispozitive din aceeași rețea, au declarat miercuri cercetători ai companiei de securitate cibernetică VulnCheck, citați de Reuters.

Descoperirea amplifică îngrijorările tot mai mari din Occident privind riscurile de securitate cibernetică asociate echipamentelor de rețea fabricate în China. De ani de zile, guvernele occidentale avertizează că hackeri pot exploata astfel de dispozitive, iar autoritățile de reglementare din Statele Unite au introdus în acest an restricții privind importul routerelor produse în străinătate.

Portița de acces, descoperită acum pentru prima oară a fost denumită „Endlessdoors” de către cercetătorii care au identificat-o. Ea este prezentă în mai multe modele de routere fabricate și comercializate de Zbtlink la nivel mondial, atât sub marca Zbtlink, cât și sub marca Wiflyer.

Jacob Baines, directorul tehnologic (CTO) al VulnCheck, a identificat primul această vulnerabilitate.

Zbtlink nu a răspuns unei solicitări din partea Reuters de a comenta informațiile.

Peste 100.000 de astfel de routere au fost livrate în întreaga lume

Baines estimează că cel puțin 100.000 de astfel de routere sunt utilizate în întreaga lume, deși nu se poate stabili cu exactitate unde sunt amplasate și nici câte dintre ele sunt active într-o țară anume.

Guvernele occidentale au avertizat că hackeri asociați Chinei exploatează routere destinate birourilor mici și utilizării la domiciliu, precum și alte dispozitive conectate la internet, pentru a obține acces la rețele în vederea unor intruziuni ulterioare sau pentru activități de spionaj cibernetic. Beijingul neagă în mod constant că ar aproba sau desfășura atacuri cibernetice ori operațiuni de spionaj informatic.

În luna martie, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) din SUA a anunțat interzicerea importului de noi routere de consum fabricate în străinătate, invocând motive de securitate națională. FCC a exceptat ulterior de la regulă numeroase companii care din afara Chinei.

În februarie, statul Texas a dat în judecată TP-Link, un producător de routere cu sediul în California, desprins dintr-o companie chineză, susținând că firma a permis Beijingului acces la dispozitivele consumatorilor americani, acuzație pe care compania a contestat-o.

„Portița de acces” oferă capacități „devastatoare”

Potrivit unei mesaj publicate de Baines pe blogul VulnCheck, portița de acces descoperită comunică automat, la fiecare 35 de secunde, cu o anumită adresă IP și cu un domeniu de internet înregistrat în China. Persoana sau entitatea care controlează acele domenii ar putea prelua controlul asupra routerului și l-ar putea folosi pentru a accesa și alte dispozitive conectate la aceeași rețea.

Baines a afirmat că majoritatea persoanelor care cumpără acest tip de router și îl folosesc pentru o mică afacere sau pentru un birou de acasă nu au, cel mai probabil, nicio idee că dispozitivul ar putea permite un astfel de acces.

„Dacă îl am în laboratorul meu, în laboratorul universității mele, practic i-am invitat direct în laborator și le-am permis să se deplaseze prin rețea după bunul plac”, a declarat Baines.

„Capacitățile pe care le oferă sunt devastatoare”, a subliniat acesta.