Roverul Curiosity a descoperit noi compuși organici pe Marte: „A fost o lume locuibilă”

Realizând un tip de experiment care nu mai fusese încercat niciodată dincolo de Pământ, roverul Curiosity al NASA a identificat mai mulți compuși organici pe Marte, în condițiile în care oamenii de știință încearcă să afle dacă Planeta Roșie a adăpostit vreodată viață, transmite marți agenția Reuters.

Potrivit cercetătorilor, cinci dintre cei șapte compuși organici diverși confirmați de rover în roci formate într-un bazin care a fost umplut odinioară cu apă, situat în apropierea ecuatorului planetei, nu mai fuseseră identificați anterior pe Marte.

Experimentul a sugerat de asemenea prezența unui alt compus organic care prezintă o structură similară precursorilor ADN-ului, molecula care poartă informația genetică în organismele vii de pe planeta noastră.

De ce sunt cercetătorii interesați de compușii organici de pe Marte

Compușii organici, molecule alcătuite în principal din atomi de carbon legați de alte elemente, constituie baza structurală a întregii vieți de pe Pământ. Numărul total identificat pe Marte se ridică acum la câteva zeci. Oamenii de știință au subliniat însă că toți acești compuși ar fi putut să se formeze prin procese non-biologice.

La fel ca Pământul și celelalte planete din sistemul solar, Marte s-a format în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani. În primele etape ale istoriei sale, planeta Marte era mai caldă și mai umedă decât lumea rece și aridă care este astăzi.

Cercetătorii au estimat că roca analizată de rover – sedimente depuse de apă curgătoare – datează de acum cel puțin 3,5 miliarde de ani.

„Nu putem spune încă dacă Marte a adăpostit vreodată viață, dar descoperirile noastre consolidează și mai mult dovezile că Marte a fost o lume locuibilă în perioada în care viața a apărut pe Pământ”, a declarat astrobiologa și cercetătoarea în științe planetare Amy Williams, membră a echipei științifice Curiosity și autoarea principală a studiului publicat marți în revista Nature Communications.

Descoperirea compușilor organici nu înseamnă automat că pe Marte a existat viață microbiană

Identificarea fără echivoc a unor dovezi ale vieții din trecut ar necesita aducerea pe Pământ a unor mostre de rocă pentru analiză.

„Pentru a fi clar, nu am găsit dovezi ale existenței vieții în cadrul acestui studiu, dar continuăm să rafinăm înțelegerea moleculelor fundamentale care au fost prezente pe Marte”, a subliniat Williams.

Curiosity a amartizat în 2012 în craterul Gale, în urma unui impact antic. Experimentul descris acum a fost realizat în 2020, într-o regiune a craterului numită „Glen Torridon”, unde abundența mineralelor argiloase arată că apa a fost cândva prezentă. Dacă viața microbiană a apărut vreodată pe Marte, ea ar fi existat probabil în corpurile de apă.

Williams a explicat că mineralele argiloase pot conserva moleculele organice mai bine decât alte tipuri de minerale, ceea ce le face o țintă ideală pentru identificarea unor astfel de compuși.

Craterul Gale de pe Marte, văzut de sus, FOTO: World History Archive / World history archive / Profimedia

Experimentul realizat de roverul Curiosity al NASA

Experimentul a fost realizat cu ajutorul instrumentului SAM (Sample Analysis at Mars) al roverului cu șase roți. Curiosity a forat în roca de bază într-un punct numit „Mary Anning”, în onoarea unei paleontoloage britanice din secolul al XIX-lea.

Proba de rocă, redusă la pulbere, a fost apoi introdusă într-un mic recipient care conținea o substanță chimică ce descompune materia organică complexă în fragmente mai mici, detectabile de instrumentul SAM.

„Acest studiu confirmă că materia organică mai mare și mai complexă, numită carbon macromolecular, este prezentă și conservată în apropierea suprafeței rocii marțiene, în pofida condițiilor dure ale planetei în ceea ce privește radiația”, a subliniat Amy Williams.

„Experimentul a produs, de asemenea, molecule organice mai mici rezultate din acest proces de descompunere, care nu au mai fost observate până acum pe Marte”, a explicat cercetătoarea.

Marte a fost locuibilă în trecutul său îndepărtat

„Roverul Curiosity a fost construit pentru a căuta medii locuibile, locuri în care viața ar fi putut exista dacă ar fi apărut vreodată pe Marte. Acest studiu contribuie la această poveste, arătând că mediile marțiene au fost locuibile în trecutul îndepărtat și au avut ingredientele necesare vieții așa cum o cunoaștem”, a adăugat aceasta.

Oamenii de știință au anunțat anul trecut că o mostră de rocă dintr-un crater diferit, obținută de Perseverance, un alt rover al NASA, conținea structuri care ar fi putut fi generate de reacții chimice implicând microbi, în timpul formării rocii.

Roverele NASA s-au aflat în prima linie a cercetării marțiene, inclusiv în descoperirea compușilor organici.

„Deși nu putem spune dacă această materie organică provine din procese geologice, din depuneri de meteoriți sau ca urmare a vieții, rezultatele noastre sugerează că, dacă materie organică complexă provenită din viață a fost conservată pe Marte, ar trebui să o putem detecta cu instrumentele roverelor actuale și viitoare”, a conchis Williams.