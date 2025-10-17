Rovinieta și taxa de pod nu vor putea fi achiziționate online de vineri seara până duminică

Camere ale sistemului pentru taxa de drum din Bulgaria. Foto: Георги Димитров | Dreamstime.com

Taxa de drum, precum și peajul necesar pentru trecerea podului de la Fetești-Cernavodă, nu vor putea fi emise prin intermediul portalului oficial și prin aplicația aferentă, anunță Compania de Drumuri.

„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 17.10.2025 (vineri) ora 23:45 – 19.10.2025 (duminică) ora 04:00, emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul portalului www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife nu va fi posibilă”, transmite compania.

CNAIR susține că înt5reruperea e necesară întrucât banca parteneră „urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri”.

Rovinieta poate fi achiziționată de la distribuitorii autorizați

„Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, precum şi faptul că rovinieta şi peajul pot fi achiziţionate de la distribuitorii autorizaţi, utilizând şi alte mijloace de plată”, transmite CNAIR.