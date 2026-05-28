Roxana Clement, HPE România: „Misiunea noastră este să facem Inteligența Aritficială să lucreze pentru organizațiile românești”

În România, Inteligența Artificială este folosită mai ales la nivel individual, în timp ce organizațiile publice și private încă își adaptează fluxurile de lucru la realitatea impusă de AI și caută calea de a adopta noile tehnologii cu maxim de productivitate.. Totuși, direcția este clară și ireversibilă: la nivel european, conform datelor Eurostat aproximativ 20% dintre companiile enterprise își bazează deja activitatea pe Inteligența Artificială.

AI necesită infrastructură robustă — putere mare de procesare, rețele cu latență redusă, securitate by design și storage performant. În plus, datele folosite pentru antrenarea modelelor trebuie gestionate controlat, fără a fi expuse necorespunzător. Chiar și diferențele mici de performanță contează: un sistem de inferență care răspunde în secunde, în loc de milisecunde, își pierde relevanța.

În acest context, furnizori precum Hewlett Packard Enterprise (HPE) România și ecosistemul de parteneri oferă organizațiilor locale infrastructura necesară pentru a transforma AI-ul într-un avantaj competitiv. Astăzi, HPE nu mai este doar un furnizor de hardware, ci o platformă completă care susține digitalizarea atât în sectorul public, cât și în cel privat.

„Cea mai mare amenințare pentru o organizație nu sunt astăzi doar atacurile cibernetice, nici recesiunea și nici concurența. Amenințarea vine de la organizație similară care folosește AI pentru a face în șase luni ceea ce alții fac în șase ani. O organizație care are o rețea atât de inteligentă încât se apără singură și folosește cloudul hibrid pentru a-și ajusta costurile, pentru a avea flexibilitate și pentru a fi cât mai eficientă. Vestea bună este că toate companiile au la dispoziție aceleași instrumente. Vestea mai puțin bună este că au foarte puțin timp să le implementeze și utilizeze ca avantaj competitiv”, a declarat Roxana Clement, Managing Director HPE România, la evenimentul HPE Innovation Day, desfășurat recent la București.

Din perspectiva HPE, infrastructura IT este elementul mai puțin vizibil, dar esențial, care poate face diferența între succes și eșec în business. Infrastructura IT asigură viteza de reacție, capacitatea de a dezvolta și lansa rapid un produs nou, de a integra o achiziție, de a răspunde unei crize sau de a valorifica o oportunitate apărută luni dimineață și dispărută vineri seara. Comprimă distanța dintre o idee de business și implementarea practică a acesteia.

Hybrid cloud- cea mai eficientă abordare în infrastructura IT

Hewlett Packard Enterprise pune un accent major pe cloudul hibrid și pe Inteligența Artificială, iar misiunea companiei gravitează în jurul acestor direcții. HPE oferă o strategie de cloud hibrid centrată pe platforma GreenLake. Aceasta integrează centrele de date on-premises, locațiile edge și cloudurile publice într-un model operațional unificat, independent de furnizor, conceput pentru optimizarea costurilor, întărirea guvernanței și accelerarea workload-urilor bazate pe AI.

Ecosistemul de cloud hibrid HPE este construit în jurul câtorva componente esențiale:

GreenLake cloud : oferă o experiență de tip cloud on-premises, permițând consumul de infrastructură ca serviciu (IaaS) și plata doar pentru resursele utilizate.

: oferă o experiență de tip cloud on-premises, permițând consumul de infrastructură ca serviciu (IaaS) și plata doar pentru resursele utilizate. HPE Morpheus VM Essentials Software, platformă de management unificat pentru monitorizarea și orchestrarea mașinilor virtuale și containerelor, indiferent de mediul de execuție.

Însă infrastructura și inteligența nu sunt suficiente. Rețeaua este liantul dintre compute și utilizatori. Fără o rețea capabilă să transporte rapid și eficient datele, totul rămâne la nivel teoretic, indiferent cât de avansați sunt algoritmii. În acest context, HPE a făcut o mișcare strategică prin achiziția Juniper Networks în 2025. Integrarea Juniper Networks poziționează HPE ca lider în networking nativ pentru era AI: rețele inteligente și autonome, capabile să învețe traficul, să izoleze amenințările și să inițieze acțiuni de remediere în timp real, cu intervenție umană minimă.

HPE în proiecte publice și private

HPE Innovation Day România a adus la București doi experți internaționali cu profiluri diferite, dar cu un numitor comun. Dipl. Hans-Christian Mangelsdorf – Chief Data Scientist al Ministerului Federal de Externe al Germaniei – și Alan Harper – Director of Corporate Technology la Shawbrook Bank – au prezentat proiectele lor de transformare digitală și rolul pe care HPE l-a avut în acest proces.

Ministerul Federal de Externe al Germaniei face un pas major, transformându-se într-un furnizor de servicii pentru întreaga administrație federală, oferind soluții GenAI în model as-a-Service (AIaaS). Ministerele vor avea acces la medii de lucru sigure — publice, private și confidențiale — pe o platformă unificată, susținută de infrastructura HPE.

„Pentru Ministerul Federal de Externe, punctul de pornire în transformarea digitală a fost analiza internă: ce avem nevoie pentru a ne face munca mai ușoară și mai eficientă și cum putem îmbunătăți serviciile oferite. De aici au venit soluțiile, iar rezolvarea problemelor ne-a condus natural către cloud, big data și AI. Am abordat acest proces împreună cu HPE deoarece, chiar dacă suntem o organizație cu 12.000 de oameni, nu putem avea intern toate resursele necesare. Partenerul potrivit este cel care aduce acel „missing piece of knowledge” — expertiza care lipsește intern. Nu vrem să pierdem timp căutând soluții la probleme deja rezolvate. Avem nevoie de experți care să ne ajute să livrăm”, a afirmat Hans-Christian Mangelsdorf, Chief Data Scientist, Ministerul Federal de Externe al Germaniei.

Shawbrook Bank face parte dintr-o cu totul altă ligă. Este o bancă britanică specializată în finanțare pentru IMM-uri, real estate și produse de economisire, listată pe London Stock Exchange și inclusă în FTSE 250. Este o instituție modernă, puternic orientată spre digitalizare, care investește activ în infrastructură hibridă, AI și modernizarea platformelor IT. Shawbrook Bank a transformat operațiunile și experiența clienților prin implementarea unei infrastructuri de cloud hibrid care combină avantajele cloudului public și privat, livrând servicii personalizate, bazate pe date, cu viteză mai mare, fiabilitate crescută și eficiență în costuri, consolidând în același timp guvernanța datelor.

„HPE ne-a oferit cea mai coerentă perspectivă și cea mai bună integrare tehnologică pentru mediul nostru hibrid. Pentru Shawbrook Bank , alegerea GreenLake a însemnat combinarea tranziției către cloud cu infrastructura on-premises. Ne doream flexibilitatea cloudului, dar și control asupra datelor și un nivel enterprise pentru AI. Când ai tehnologia potrivită, devine mult mai simplu să implementezi și să testezi cele mai inovative servicii digitale”, a declarat Alan Harper, Director of Corporate Technology la Shawbrook Bank.

AI-ul a depășit etapa de experiment

Una dintre concluziile principale ale evenimentului HPE Innovation Day România a fost că Inteligența Artificială nu mai este o tehnologie experimentală, ci o componentă esențială a infrastructurii IT moderne:

Cloudul hibrid devine modelul dominant pentru organizațiile care caută flexibilitate și control.

Networkingul autonom și AI-native va redefini operațiunile IT.

Organizațiile care acționează rapid și își dezvoltă competențe interne pe AI vor obține un avantaj competitiv.

Parteneriatele strategice și expertiza practică devin mai importante decât tehnologia în sine.

HPE Innovation Day România, evenimentul flagship al HPE pe piața locală, a reunit peste 200 de lideri de business și IT, experți din industrie și parteneri strategici pentru a discuta viitorul AI, al infrastructurii hibride, al securității și al transformării digitale. Evenimentul a inclus keynote-uri executive, dezbateri strategice, demonstrații live și sesiuni interactive, încheindu-se cu momente de networking orientate spre colaborare și parteneriate.

Articol susținut de HPE România