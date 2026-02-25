Roxana Dascălu a murit. Jurnalista a lucrat 10 ani pentru Reuters

Decesul Ralucăi Dascălu a fost anunțat de către „Inițiativa România”, mișcare civică unde ea era unul dintre fondatori și cu care a colaborat în ultimii zece ani. Roxana Dascălu avea 69 de ani.

„Inițiativa România, toți membrii săi au aflat cu nesfârșit regret că în această dimineață Roxana Dascălu, unul dintre vechii și mari jurnaliști ai presei române, activistă a Inițiativei România și spirit mereu tânăr a plecat în lumea drepților. A drepților care nu mai sunt printre noi, căci ea întordeauna a fost un om drept”, a transmis mișcarea într-o postare pe Facebook.

Mesaje de condoleanțe au fost transmise de scriitorul Radu Vancu și de jurnalista Ondine Gherghuț.

„Când ne întrebăm de ce a rezistat România până acum împotriva asaltului extremist & anti-european, e bine să ne aducem aminte de oamenii ca Roxana: era o energie care dădea, cred, zeci de telefoane & e-mailuri pe zi pentru a aduna bob cu bob celelalte energii europeniste & democratice”, a scris Radu Vancu pe Facebook.

Cine a fost Roxana Dascălu

Roxana Dascălu a fost timp de zece ani jurnalist la Reuters, în România și Europa de Est, când a scris despre dificila tranziție de la comunism spre democrație și economie de piață a țărilor din regiune, potrivit descrierii de pe site-ul Libertatea cu care a colaborat în ultimii ani.

A lucrat apoi în PR, – comunicare și relații cu presa. A fost colaborator la revista Reporter Global și traducător și printre fondatorii mișcării civice Inițiativa România, unde se ocupa de comunicare.