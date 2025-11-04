O expertă în drepturile omului, propunerea USR pentru funcția de Avocatul Poporului. Decizia va fi susținută de coaliție
Roxana Rizoiu, fost Agent Guvernamental al României la CEDO și formator INM, este propunerea USR pentru a o înlocui pe Renate Weber în fruntea Avocatului Poporului. Ea va fi susținută de către coaliția de guvernare, o înțelegere în acest final fiind făcută la formarea coaliției, când PSD și UDMR au primit propunerile pentru CCR, au precizat surse politice pentru HotNews.
Mandatul lui Renate Weber a expirat în iunie 2024, dar Parlamentul nu a făcut o nouă numire așa că ea a rămas în funcție. Weber a fost numită pe un mandat de cinci ani în 26 iunie 2019, în locul lui Victor Ciorbea, prin voturile coaliției PSD-ALDE.
USR precizează că Rizoiu este „o expertă în drepturile omului, un jurist cu experiență internațională în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generațiilor de magistrați și o voce respectată în domeniul drepturilor omului”
„Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos și competent, care să apere cu adevărat drepturile cetățenilor în fața abuzurilor. Roxana Rizoiu are experiența, echilibrul și autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituție”, a declarat Dominic Fritz, președintele USR, citat de un comunicat USR.
Funcțiile deținute în trecut de Roxana Rizoiu
După absolvirea Facultății de Drept a Universității din București (1997), Roxana Rizoiu a intrat prin concurs la Ministerul Justiției, unde a activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).
A avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiției (2000–2002) și al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005). În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene, participând inclusiv la audieri publice.
Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM.
Din 2023, Roxana Rizoiu este director responsabil cu managementul cunoașterii și dezvoltare profesională în societate de avocatură Baciu Partners și participă, în paralel, într-o echipă multidisciplinară care dezvoltă o soluție de inteligență artificială dedicată profesioniștilor din domeniul juridic.
Ce este Avocatul Poporului
Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice, potrivit descrierii de pe pagina instituției. Avocatul Poporului este numit de Senat pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
Principalele atribuţii ale Avocatului Poporului:
- activitatea de soluţionare a petiţiilor;
- activitatea privind contenciosul constituţional:
- formulează puncte de vedere, la cererea Curţii Constituţionale;
- poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora;
- poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor;
- activitatea privind contenciosul administrativ: poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ;
- promovarea recursului în interesul legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problemele de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile;
- prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora; rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
- prezintă rapoarte preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului – ministru, în cazurile în care constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării;
- Avocatul Poporului poate fi consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.