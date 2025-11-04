O expertă în drepturile omului, propunerea USR pentru funcția de Avocatul Poporului. Decizia va fi susținută de coaliție

Roxana Rizoiu, fost Agent Guvernamental al României la CEDO și formator INM, este propunerea USR pentru a o înlocui pe Renate Weber în fruntea Avocatului Poporului. Ea va fi susținută de către coaliția de guvernare, o înțelegere în acest final fiind făcută la formarea coaliției, când PSD și UDMR au primit propunerile pentru CCR, au precizat surse politice pentru HotNews.

Mandatul lui Renate Weber a expirat în iunie 2024, dar Parlamentul nu a făcut o nouă numire așa că ea a rămas în funcție. Weber a fost numită pe un mandat de cinci ani în 26 iunie 2019, în locul lui Victor Ciorbea, prin voturile coaliției PSD-ALDE.

USR precizează că Rizoiu este „o expertă în drepturile omului, un jurist cu experiență internațională în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generațiilor de magistrați și o voce respectată în domeniul drepturilor omului”

„Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos și competent, care să apere cu adevărat drepturile cetățenilor în fața abuzurilor. Roxana Rizoiu are experiența, echilibrul și autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituție”, a declarat Dominic Fritz, președintele USR, citat de un comunicat USR.

Funcțiile deținute în trecut de Roxana Rizoiu

După absolvirea Facultății de Drept a Universității din București (1997), Roxana Rizoiu a intrat prin concurs la Ministerul Justiției, unde a activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

A avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiției (2000–2002) și al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005). În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene, participând inclusiv la audieri publice.

Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM.

Din 2023, Roxana Rizoiu este director responsabil cu managementul cunoașterii și dezvoltare profesională în societate de avocatură Baciu Partners și participă, în paralel, într-o echipă multidisciplinară care dezvoltă o soluție de inteligență artificială dedicată profesioniștilor din domeniul juridic.

Ce este Avocatul Poporului

Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice, potrivit descrierii de pe pagina instituției. Avocatul Poporului este numit de Senat pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

Principalele atribuţii ale Avocatului Poporului: