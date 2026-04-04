Rudele generalului iranian Qassem Soleimani, arestate în SUA, unde „trăiau în lux”. Anunțul lui Marco Rubio

Nepoata și strănepoata generalului iranian Qassem Soleimani au fost arestate de autoritățile americane, după le-a fost revocat statutul de rezident permanent, conform anunțului făcut sâmbătă de Departamentul de Stat al SUA, a scris BBC.

Hamideh Soleimani Afshar și fiica ei se află în custodia Agenției americane pentru imigrare și control vamal (ICE), în așteptarea expulzării din țară, a precizat șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, într-o postare pe rețelele sociale.

Soleimani, șeful forțelor de elită Quds din cadrul Gărzilor Revoluționare ale Iranului, a fost ucis în 2020, în Irak, într-un atac aerian american ordonat de președintele Donald Trump, aflat atunci la primul său mandat.

Departamentul de Stat a descris-o pe Afshar Soleimaini drept o „susținătoare deschisă a regimului totalitar și terorist din Iran”, care a „propagandă a regimului iranian” pe rețelele sociale.

Totodată, a fost emisă o interdicție și pentru soțul lui Afshar Soleimani. În comunicat nu sunt menționate nici numele lui, nici numele fiicei lor.

Afshar Soleimani și fiica ei „trăiau în lux în Statele Unite”, a spus Marco Rubio.

Qassem Soleimani, invocat de Trump într-un discurs recent despre Iran

Miercuri, președintele american a declarat că Iranul ar fi fost „poate într-o poziție mult mai bună, mai puternică” în actualul război dacă Soleimani ar fi fost încă în viață.

„L-am ucis pe generalul Qassem Soleimani în primul meu mandat. A fost un geniu malefic, o persoană strălucită, o ființă umană oribilă, însă, tatăl bombei de pe marginea drumului, și a trăit pur și simplu oribil”, a afirmat Trump.

Soileimani, la acea vreme cel mai puternic general iranian, în vârstă de 62 de ani, a fost ucis într-un atac aerian american la aeroportul din Bagdad, Irak, în 3 ianuarie 2020. În calitate de comandant al Forțelor Quds, el a fost vârful de lance al operațiilor militare iraniene din Orientul Mijlociu.