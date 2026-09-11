Rudimental și Whomadewho – două nume internaționale ale muzicii electronice aduc energia marilor festivaluri la IMAPP Bucharest Winners League 2026

iMapp Bucharest 2026 Winners League completează programul celei de-a 11-a ediții cu două nume internaționale, prezente la marile festivaluri: RUDIMENTAL (DJ + Production), pe 19 septembrie, și WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set), pe 20 septembrie. Cele două concerte se alătură competiției internaționale de video mapping, momentului special dedicat gimnastei Nadiei Comăneci și programului de entertainment care va transforma, timp de două zile, Piața Constituției într-un spațiu dedicat artei digitale, muzicii și experiențelor audiovizuale.

Organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, în cadrul Zilelor Bucureștiului, iMapp Bucharest ajunge în 2026 la cea de-a 11-a ediție, sub tema PAST. FORWARD., și propune publicului un weekend în care trecutul și viitorul se întâlnesc prin imagine, muzică, tehnologie și arhitectură.

RUDIMENTAL și WHOMADEWHO, două prezențe muzicale internaționale în programul iMapp

Pe parcursul celor două zile, atmosfera de festival din Piața Constituției va fi completată de muzică live, entertainment și zone de food & drinks. Sâmbătă, pe 19 septembrie, iMapp Bucharest își deschide porțile la ora 16:00, iar programul se încheie la ora 23:00. Programul zilei începe cu muzică, food & drinks și entertainment, și continuă cu RUDIMENTAL (DJ + Production), unul dintre numele internaționale importante ale scenei electronice, iar mai târziu, în aceeași seară, Winners League aduce în fața publicului competiția internațională de video mapping, în care șapte creații sunt proiectate pe fațada Palatului Parlamentului. Programul serii include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci.

Cu un sound aflat la intersecția dintre drum & bass, electronic, soul, pop și live instrumentation, RUDIMENTAL (DJ + Production) este una dintre trupele care au contribuit la aducerea drum & bass-ului în prim-planul scenei internaționale. Originari din Londra, membrii grupului au transformat energia cluburilor și a scenei underground într-un sound recognoscibil pe marile scene și festivaluri internaționale. Piese precum „Feel the Love”, „Waiting All Night”, „These Days” și „Not Giving In” au devenit hituri globale, iar show-urile RUDIMENTAL sunt construite în jurul unei combinații de beat-uri puternice, energie live și momente create pentru un public numeros.

Prezența trupei RUDIMENTAL (DJ + Production) la iMapp Bucharest 2026 aduce astfel o nouă dimensiune programului de sâmbătă, într-o seară în care muzica live și arta digitală se întâlnesc în același spațiu, iar fațada Palatului Parlamentului devine scena uneia dintre cele mai spectaculoase competiții internaționale de video mapping.

Pe 20 septembrie, iMapp Bucharest continuă de la ora 12:00 până la ora 22:00, într-o formulă de zi care invită publicul să se bucure de atmosfera de festival și de timpul petrecut în centrul Bucureștiului. Programul muzical de duminică îl aduce pe scena din Piața Constituției pe WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set).

Trio-ul danez WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set) are o prezență scenică puternică, fiind cunoscut publicului pentru stilul electronic, indie și dance, dar și pentru mix-ul între producția electronică cu instrumentația live. De-a lungul carierei, trupa și-a construit un public internațional printr-un sound care funcționează la fel de bine într-un club, într-un context de festival sau într-un show live de mari dimensiuni. Aflat la întâlnirea dintre zona alternativă și cultura electronică, sound-ul WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set) aduce în programul iMapp Bucharest 2026 un registru diferit față de energia drum & bass a serii de sâmbătă.

Prin RUDIMENTAL (DJ + Production) și WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set), iMapp Bucharest 2026 extinde experiența festivalului dincolo de arta digitală și propune două seri cu personalități muzicale distincte: energia drum & bass și a marilor festivaluri, sâmbătă, respectiv universul electronic și live al WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set), duminică.

Winners League: o competiție internațională de artă digitală

În centrul iMapp Bucharest 2026 rămâne Winners League, competiția internațională care aduce la București șapte artiști și studiouri desemnați câștigători ai unor competiții de video mapping organizate de festivaluri partenere din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, SUA și Brazilia.

Mai mult decât o succesiune de proiecții, Winners League propune publicului o competiție artistică spectaculoasă în aer liber, în care șapte creații internaționale concurează pe fațada de aproximativ 23.000 de metri pătrați a Palatului Parlamentului, una dintre cele mai ample suprafețe de proiecție din lume.

Cele șapte lucrări propun perspective diferite asupra timpului și memoriei, reinterpretând arhitectura monumentală prin imagine, sunet și tehnologie. Un juriu internațional va acorda Premiul Juriului, în timp ce publicul își va putea vota lucrarea preferată prin SMS cu tarif normal la 1755, desemnând câștigătorul Premiului Publicului.

Astfel, publicul devine parte din competiție, iar experiența iMapp se construiește în jurul întâlnirii dintre spectacol, creație digitală și participare.

PAST. FORWARD. Trecutul ca punct de plecare pentru viitor

Tema ediției 2026, PAST. FORWARD., explorează dialogul dintre trecut și viitor prin memorie, patrimoniu, tehnologie și imaginație.

Cele șapte lucrări din competiție pornesc de la perspective diferite asupra timpului și memoriei, transformând Palatul Parlamentului într-un spațiu în continuă schimbare. Monumentalitatea clădirii devine parte din fiecare poveste, reinterpretată prin limbajul artei digitale.

În același timp, momentul dedicat Nadiei Comăneci aduce în prezent memoria unei performanțe care a depășit granițele sportului și a devenit un reper pentru generații întregi. La 50 de ani de la nota 10 obținută la Montreal, povestea Nadiei se întâlnește cu tema acestei ediții: un moment din trecut care continuă să privească spre viitor și să inspire.

PROGRAM iMAPP BUCHAREST WINNERS LEAGUE 2026

19–20 septembrie 2026

Piața Constituției, București

Intrarea este liberă.

Sâmbătă, 19 septembrie

16:00 – Deschiderea porților

Muzică, entertainment, food & drinks

RUDIMENTAL (DJ + Production) – live show

– live show Winners League – competiția internațională de video mapping

– competiția internațională de video mapping Moment special dedicat Nadiei Comăneci

23:00 – Închiderea evenimentului

Duminică, 20 septembrie

12:00 – Deschiderea porților

Muzică, entertainment, food & drinks

WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set) – live show

22:00 – Închiderea evenimentului

Organizatori: Primăria Municipiului București, prin ARCUB

Parteneri principali: Banca Transilvania, Coca-Cola, Raffaello

Powered by: KISS FM

Parteneri instituționali: Parlamentul României – Camera Deputaților, SABIF, Apa Nova

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Cultural, București FM, AGERPRES, Adevărul, Historia, Happ, Daily Magazine, 9 AM, Garbo, G4Media, Kudika, Mediafax, Touch Magazine, Wall Street, Revista Biz, ICON Magazine, Cațavencii

Cu sprijinul: STB, TPBI

Facebook: iMappBucharest

Instagram: imappbucharest

Website: https://imapp.ro/ro/

Urmăriți-ne pe Facebook și Instagram

Detalii pe www.arcub.ro

Parteneriat media