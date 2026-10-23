Rusia a anunțat că sunt „prevăzute” negocieri directe cu Ucraina luna viitoare. Unde vor avea loc

Negocieri directe între Rusia și Ucraina, cu medierea Statelor Unite, sunt „prevăzute” pentru luna noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP.

Rusia s-a declarat dispusă să reia aceste negocieri de pace, aflate în impas de la începutul anului, în urma unei întâlniri de miercuri dintre președintele rus Vladimir Putin și Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru aceste discuții.

„Aceste discuții (…) sunt programate pentru prima jumătate a lunii noiembrie la Abu Dhabi”, a declarat domnul Peskov presei.

Acest anunț survine pe fondul intensificării eforturilor diplomatice din partea Casei Albe, al cărei emisar, Steve Witkoff, s-a întâlnit marți și miercuri, mai întâi la Oslo cu Zelenski și cu liderii europeni, apoi la Sankt Petersburg cu Putin, pentru a relansa negocierile de pace.

După aceste întâlniri, atât Ucraina, cât și Rusia s-au declarat dispuse să reia negocierile directe sub medierea Statelor Unite.

Moscova, care desfășoară o ofensivă la scară largă în Ucraina din februarie 2022, a menționat o dată „în jurul zilei de 10 noiembrie”, în timp ce Kievul a pledat pentru discuții „cât mai curând posibil”.

Vladimir Putin a avertizat însă joi seara că scopul acestor negocieri ar fi „un acord final” și nu „un fel de scurtă pauză în luptă”, așa cum solicită Kievul și aliații săi.

Între timp, cele două părți beligerante își continuă atacurile.