Rusia a atacat cu rachete balistice Ucraina la câteva ore după încheierea negocierilor de la Casa Albă, anunță forțele aeriene ale Kievului

Rusia a lansat o nouă serie de atacuri cu rachete și drone împotriva orașelor ucrainene în noaptea de luni spre marți, au anunțat forțele aeriene ale Kievului, la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încheiat discuțiile cu omologul său american american Donald Trump și liderii europeni la Casa Albă, relatează Sky News și The Kyiv Indepedent.

O explozie a fost auzită în orașul Kremenciuk din regiunea Poltava , stiuată în partea centrală a Ucrainei, și, potrivit Kyiv Independent, în atac au fost folosite mai multe rachete balistice.

Potrivit presei locale, infrastructura energetică a Ucrainei a fost ținta atacului.

Vizat a fost și orașul Lubnî din regiunea Poltova, potrivit guvernatorului Volodimir Kohut care a spus că în urma atacului a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru sute de consumatori, relatează Reuters. Conform oficialului ucrainean, nu au fost victime.

Forțele aeriene ucrainene au precizat că orașele mai apropiate de linia frontului, inclusiv Harkov și Poltava, au fost țintele atacurile cu rachete.

Amploarea pagubelor provocate de atacurile din timpul nopții nu este încă clară.

În timp nopții a fost declanșată o alertă de raid aerian și în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv în Kiev, pe fondul amenințării continue a unor atacuri cu rachete balistice, mai scrie presa ucraineană.