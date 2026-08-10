Rusia a cenzurat un pasaj de doar câteva cuvinte dintr-un roman al scriitorului premiat cu Nobel Günter Grass

Cititori din Rusia care au cumpărat romanul „Șobolanul” al scriitorului german Günter Grass, un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, s-au plâns în mediul online că au achiziționat o versiune cenzurată fără să știe acest lucru, relatează Meduza.

În textul original apare fraza „până când un oarecare Hitler și un oarecare Stalin nu au înfulecat toată Polonia”. Este o trimitere la Pactul Molotov-Ribbentrop, semnat în 1939, care a dus la împărțirea țării între Germania și URSS.

O înregistrare video publicată de unul dintre cumpărătorii ediției rusești din 2026 a romanului arată că porțiunea cu „un oarecare Hitler și un oarecare Stalin” a textului a fost acoperită cu o bandă neagră. În carte apare, de asemenea, o notă de subsol: „Acest fragment de text a fost eliminat în conformitate cu cerințele legislației Federației Ruse”.

Cenzura există atât în versiunea tipărită, cât și în cea digitală a cărții.

Editura rusă care a cenzurat cartea lui Grass afirmă că nu a ascuns acest lucru cititorilor

Cumpărătorii se plâng în comentarii că editura nu i-a avertizat cu privire la existența cenzurii. Cu toate acestea, în secțiunea „Întrebări despre produs” de pe site-ul său există un răspuns din partea editurii Alpina, publicat încă din luna ianuarie.

Acesta susține că „anumite fragmente din carte au fost acoperite cu bandă, cu acordul deținătorilor drepturilor de autor”. Jurnaliștii de la site-ul de investigație Meduza notează însă că pasajul referitor la Hitler și Stalin pare să fie singurul cenzurat.

Günter Grass este unul dintre cei mai importanți scriitori germani ai epocii contemporane. Recunoașterea internațională i-a fost adusă de romanul său de debut, „Toba de tinichea”, apărut în 1959.

Ulterior, acesta și operele „Pisica și șoarecele” (1961) și „Ani de câine” (1963) au devenit parte a „Trilogiei Danzigului”. În 1999, Grass a primit Premiul Nobel pentru Literatură. Scriitorul a murit în 2015.

Romanul apocaliptic „Șobolanul”, construit sub forma unui dialog între narator și un șobolan, a fost publicat în 1986.