Rusia a descoperit o rețea care i-a păgubit bugetul cu 1% din PIB în ultimii trei ani

Autoritățile din Rusia au destructurat o rețea infracțională care a comis fraude fiscale pentru a priva bugetul de stat de venituri în valoare de 1 trilion de ruble (13,3 miliarde de dolari) provenite din taxa pe valoarea adăugată pe parcursul a trei ani, a anunțat miercuri Serviciul Federal de Securitate, potrivit Reuters.

TVA-ul este principala taxă care nu are legătură cu energia din Rusia și reprezintă 39% din veniturile bugetare estimate pentru 2026, fiind o sursă importantă de finanțare pentru războiul purtat de Moscova în Ucraina.

Confruntat cu scăderea veniturilor din energie din cauza sancțiunilor occidentale, guvernul a majorat cota TVA la 22% în acest an și a promis o campanie de combatere a fraudei fiscale.

Rețeaua infracțională destructurată crease 4.800 de firme-paravan care trimiseseră facturi false către 40.000 de organizații pentru bunuri și servicii, în scopul de a obține deduceri ilegale de TVA, a afirmat FSB într-un comunicat.

Serviciul Federal de Securitate a spus că i-a arestat pe organizatorii rețelei, a confiscat probe în urma unei serii de raiduri și percheziții în patru regiuni diferite și că, în colaborare cu alte agenții de stat, a fost deschis un dosar penal.

Svetlana Petrenko, purtătoare de cuvânt a Comitetului pentru Investigații care se ocupă de cazurile majore, a precizat că a fost deschis un dosar în baza unor articole din codul penal ce prevăd pedepse de până la cinci ani de închisoare.

Rețeaua infracțională se afla în spatele a ceea ce FSB a numit „cea mai mare platformă de TVA fictivă” din Rusia.

Paguba estimată pentru buget se ridica la 1% din veniturile totale în perioada 2023-2025.

