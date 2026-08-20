Rusia a început să importe carburanți, a anunțat miercuri vicepremierul Alexander Novak, citat de agenția de stat rusă TASS, transmite Reuters.

Oficialul rus nu a dat detalii despre volumele importate și nici despre sursele de import. El a susținut în schimb că guvernul de la Moscova se așteaptă ca mai multe rafinării din țară să își reia producția în viitorul apropiat, după efectuarea lucrărilor de mentenanță programate, ceea ce ar trebui să ducă la o ofertă mai mare de carburanți.

Rusia este în mod obișnuit exportatoare netă de combustibili, dar a fost nevoită să recurgă la importuri după loviturile frecvente ale Ucrainei asupra instalațiilor sale energetice în ultimele luni. Atacurile au dus la scăderea producției de produse petroliere rafinate, provocând penurii de carburanți în întreaga țară.

Și, între timp, stațiile de alimentare cu combustibil din Moscova au reintrodus limite privind achizițiile de benzină.

Penuriile de carburanți au început să se accentueze în luna mai și s-au extins în majoritatea regiunilor Rusiei până în iulie, însă stațiile de alimentare din Moscova au reușit să relaxeze în iunie un val anterior de restricții.

Ucraina a vizat rafinăriile de petrol din Rusia în încercarea de a submina efortul de război al Moscovei și de a reduce veniturile sale din energie.

Pentru a crește aprovizionarea internă, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele privind calitatea combustibililor și au început să importe produse petroliere.

Martori oculari citați miercuri de agenția Reuters au relatat că au observat cozi lungi la unele stații de alimentare din Moscova și dintr-o regiune învecinată.