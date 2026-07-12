Rusia a început să producă mașini BMW contrafăcute cu piese abandonate de compania germană în 2022

Grupul auto german BMW a acuzat Rusia că produce în fabrica „Avtotor” din Kaliningrad mașini cu sigla BMW fără să existe o autorizare din parte companiei germane. Fabrica folosește acum componente fabricate local și vinde mașinile la prețuri premium.

Rusia continuă să sfideze legile internaționale comerciale prin producția de vehicule contrafăcute. După redeschiderea producției de mașini Logan fără autorizația Renault Group, Rusia este acuzată acum de BMW că asamblează mașini din gama pe care bavarezii au produs-o la momentul retragerii din această țară. Cu ajutorul pieselor aflate în stocurile fabricii din Kaliningrad, uzina Avtotor asamblează falsuri BMW fără autorizația producătorului BMW.

Compania germană a declarat presei germane că acestea sunt produse „pirat” care încalcă drepturile comerciale internaționale și, mai ales, pun în pericol clienții, deoarece nu respectă standardele de calitate ale BMW.

Presa din Ucraina scrie că Avtotor a reînceput producția în 2025, cu modelele X5, X6 și X7, folosind piesele pe care BMW le-a lăsat în uzină în 2022, când s-a retras din Rusia, odată cu startul războiului din Ucraina. BMW nu recunoaște mașinile fabricate în uzina rusă și spune că producția este fără autorizație.

Mașinile sunt vândute la prețuri de lux, chiar dacă sunt mașini falsificate și nu mai au active funcțiile de conectare și suport oferite anterior de BMW. Mai mult decât atât, odată cu epuizarea stocurilor de componente, mașinile au început să fie echipate cu piese produse local, care nu se ridică la calitatea și funcționalitatea celor originale.

Potrivit site-urilor rusești ale Avtotor prețul unui „BMW” falsificat este situat între 12 și 14 milioane de ruble, adică circa 150.000 de euro.

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