Rusia a introdus restricții la vânzările de benzină în fiecare a patra regiune a sa: „Campania Ucrainei a provocat pagube extinse”

Vladimir Putin la volanul unui bolid Mercedes în decembrie 2022, când a condus peste Podul Kerch pentru a arăta că acesta a fost reparat după atacurile ucrainene cu rachete, FOTO: WillWest News / Profimedia Images

Criza combustibililor din Rusia se acutizează din cauza loviturilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, relatează The Moscow Times.

Începând de miercuri, 24 iunie, restricții privind vânzările de benzină și motorină au fost impuse oficial în 22 de regiuni, ceea ce înseamnă că a devenit dificil să se obțină combustibil în fiecare a patra regiune a țării.

Printre regiunile vizate se numără Briansk, Kursk, Belgorod și Voronej, care se învecinează cu Ucraina, precum și regiunile Ivanovo, Vladimir, Lipețk, Volgograd, Penza, Saratov, Nijni Novgorod, Vologda și Mordovia.

În Siberia, limitele sunt în vigoare în cea mai mare regiune petrolieră a Rusiei, districtul autonom Hanty-Mansi, care produce 40% din petrolul Rusiei, precum și în regiunile Tiumen, Kurgan, Omsk, Novosibirsk, Kemerovo și Irkutsk.

Restricții au fost impuse și în Osetia de Nord și Adigea. Vânzările de combustibil au fost suspendate în Crimeea, inclusiv în Sevastopol, cel mai important oraș al peninsulei anexate ilegal de Rusia în 2014.

În așa-zisa „Republică Populară Lugansk”, proclamată de separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei înainte ca Vladimir Putin să declanșeze invazie pe scară largă din februarie 2022, a fost interzisă vânzarea a mai mult de 20 de litri de carburant per client.

Rusia evită să numească loviturile ucrainene drept cauză a restricțiilor la carburanți

Autoritățile regionale au atribuit măsurile creșterii cererii, problemelor logistice, creșterii prețurilor acțiunilor și încercărilor participanților individuali la piață de a profita situație.

Guvernatorul regiunii Oriol, unde limitele nu au fost încă aprobate oficial, a comparat situația cu cumpărările de hrișcă și hârtie igienică în panică din timpul pandemiei.

La o întâlnire pe care a avut-o marți cu președintele Putin, vicepremierul responsabil de energie Alexander Novak a declarat că situația actuală de pe piața combustibililor este „dificilă, dar gestionabilă”.

Președintele rus Vladimir Putin, FOTO: EPN / Newscom / Profimedia

Putin a primit un raport despre criza carburanților din Rusia

Novak a spus că, pentru a rezolva problema, autoritățile au accesat rezerve neutilizate anterior.

„Am maximizat capacitatea tuturor rafinăriilor de petrol, am redus timpii de întreținere și am reprogramat întreținerea programată”, i-a dat raportul Novak liderului de la Kremlin.

De asemenea, el a menționat că guvernul a interzis exportul de benzină și combustibil pentru avioane și are în vedere o interdicție completă a exporturilor de motorină.

Ziarul financiar Vedomosti, citând surse familiare cu discuțiile, a scris că autoritățile se pregătesc să crească achizițiile de benzină din străinătate. Rusia achiziționează deja combustibil din Belarus, dar volumele sunt insuficiente.

Atacurile ucrainene cu drone au redus cu 25% producția de benzină a Rusiei

Potrivit Reuters, producția de benzină din Rusia acoperă în prezent doar aproximativ 80% din consumul intern.

În urma avariilor suferite luna aceasta de rafinăriile de petrol din Moscova, Nijnekamsk, Tyumen și Volgograd și de alte 16 rafinării luna trecută, producția de benzină a scăzut cu 25%, ajungând la 85.000 de tone.

Economia rusă consumă 110.000 de tone de benzină pe zi în lunile de vară.

„Campania Ucrainei împotriva sectorului energetic rus a provocat pagube extinse, îndreptând țara spre cea mai gravă criză a combustibililor din istoria sa”, au remarcat analiștii de la compania de analiză și consultanță Energy Intelligence.