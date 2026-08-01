Rusia a lansat luna trecută un număr record de rachete asupra Ucrainei

Rusia a lansat în luna iulie un număr record de rachete asupra Ucrainei, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza rapoartelor zilnice ale forţelor aeriene ucrainene, în timp ce Kievul îl îndeamnă pe Donald Trump să îi furnizeze mai multe mijloace pentru a face faţă acestei situaţii, scrie News.ro.

Armata rusă a folosit 376 de rachete pentru a lovi Ucraina în cursul lunii trecute, adică mai mult decât dublul numărului de rachete utilizate de Moscova în iunie.

Majoritatea acestor atacuri au vizat capitala ucraineană, Kiev, pe care Moscova promisese să o ţintească „sistematic” după o serie de atacuri ucrainene în Rusia şi pe teritoriul ocupat.

Rusia a efectuat mai multe atacuri masive în cursul lunii iulie, cel mai sângeros având loc în noaptea de 2 iulie, când au fost ucise cel puţin 30 de persoane.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Kievul a fost ţinta unor noi atacuri cu rachete, care au provocat cel puţin nouă morţi.

Rusia a atacat și cu 5.000 de drone

Rusia a lansat, de asemenea, 4.956 de drone de atac asupra Ucrainei în cursul lunii iulie, cu 14% mai puţine decât în iunie.

Ucraina susţine că interceptează majoritatea dronelor utilizate de Rusia, dar depinde de livrările de armament occidental, în special de rachetele americane Patriot, pentru a contracara rachetele balistice ruseşti.

Preşedintele Donald Trump afirmase iniţial că va autoriza Ucraina să le producă la nivel local, înainte de a-şi revizui decizia, declarând acum că „nu este sigur” de acest lucru. Nu este clar dacă Ucraina dispune de capacitatea de a produce aceste rachete costisitoare pe termen scurt.

Atât Rusia, cât şi Ucraina îşi intensifică de luni de zile atacurile cu rază lungă de acţiune, provocând un număr tot mai mare de victime civile.