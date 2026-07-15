Rusia a mutat sisteme de apărare aeriană din Cercul Polar Arctic pentru a respinge drone ucrainene

Imagini din satelit arată că sistemele ruse de apărare aeriană din apropierea bazei aeriene Rogachevo din Arctica, vizibile în 2015, nu mai sunt prezente în 2026. De asemenea din Severodvinsk, oraș rusesc în zona arctică, au fost mutate după august 2024, relatează publicația ucraineană Kyiv Post.

În același timp, în zonele din apropierea rafinăriei petroliere din Saratov, port important în centrul Rusiei, s-a înregistrat o creștere bruscă a numărului de baterii de apărare aeriană în august 2025. Cu doi ani înainte aici nu exista niciuna.

Multe dintre sistemele de apărare aeriană situate în apropierea unor obiective strategice din extremul nord al Rusiei, care apăreau anterior pe imaginile din satelit, nu mai sunt vizibile, lăsând în urmă porțiuni de teren goale, relatează și Radio Europa Liberă.

Date despre mutarea acestora au fost reflectare într-o relatare a publicației The Barents Observer care a anunțat decesului locotenent-colonelului Vladimir Spiridonov. Comandant al unui sistem de rachete S-400, Spiridonov a decedat în aprilie 2024 în Crimeea, unde sistemul defensiv a fost mutat.

Schimbare a doctrinei militare

Deși aceste sisteme au constituit un pilon al apărării aeriene a Rusiei alături de sisteme mai avansate, precum Pantsir, ele sunt folosite și ca rachete sol-sol împotriva Ucrainei în timpul raidurilor aeriene masive, spune Kyiv Post.

Un studiu din surse deschise citat de publicație notează că această redistribuire semnificativă reprezintă o „schimbare fundamentală” în doctrina rusă de apărare aeriană.

„Analiza a relevat că, dintre unitățile S-300/400, care înainte de război cuprindeau aproximativ 116 batalioane și 927 de lansatoare TEL (nr. vehicul transportor-lansator-erector), 580 de lansatoare TEL, echivalente cu aproximativ 72 de batalioane, au fost mutate de la posturile lor permanente”, menționează studiul.

„Multe dintre aceste mutări au avut loc din districtele militare de Est, Central și Leningrad, care se află la mare distanță de Ucraina”, mai precizează autorii studiului.

Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor

Katarzyna Zysk, profesoară la Institutul Norvegian de Studii de Apărare, a declarat pentru Europa Liberă că reducerea forțelor de apărare din extremul nord sugerează că Moscova nu se așteaptă la o escaladare iminentă a conflictului în regiune.

„Acest lucru sugerează că Rusia nu se așteaptă la un atac iminent de amploare în regiunea [extremului nord] și consideră că poate reduce protecția în acea zonă fără a-și asuma riscuri inacceptabile”, a afirmat Zysk.

Descoperirea survine pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești, care au dus la o criză de combustibil tot mai extinsă.

Bloomberg a relatat luni că Ucraina a lovit cel puțin 24 dintre cele 34 de rafinării mari ale Rusiei în cadrul a 50 de atacuri desfășurate în ultimele 100 de zile.