Rusia a oferit Iranului informații despre zeci de obiective din Israel, spune Zelenski: „Sunt infrastructuri civile”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia, duminică, că a furnizat Iranului informații satelitare despre peste 50 de obiective din sistemul energetic israelian, transmite The Kyiv Independent.

Într-o postare pe canalul său de Telegram, unde a distribuit remarci făcute într-un interviu pentru AP, liderul ucrainean a spus că Rusia „ajută Iranul să lanseze atacuri”.

„Acestea sunt infrastructuri civile fără vreun scop militar”, a adăugat el.

„Asta ne amintește de viața sub bombardamentele rusești din Ucraina, când ne țintesc rețeaua electrică sau sistemele de alimentare cu apă”, a mai declarat Volodimir Zelenski.

De când Statele Unite și Israel au lansat ofensiva împotriva Iranului în 28 februarie, Ucraina a afirmat în repetate rânduri că Moscova furnizează intelligence pentru Teheran.

În 23 martie, Zelenski spunea că Ucraina deține „dovezi irefutabile” că Rusia oferă informații Iranului, invocând rapoartele serviciiilor secrete ucrainene.

În 26 martie, șefa diplomației UE a declarat la rândul ei că „Rusia ajută Iranul cu informații pentru a ținti americani, pentru a ucide americani”, avertizând că războiul din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu „sunt foarte strâns legate între ele”.

Întrebat despre această situație, șeful diplomației americane a afirmat că, în opinia lui, Rusia se concentrează în principal pe războiul său împotriva Ucrainei mai degrabă decât pe a ajuta Iranul, potrivit Reuters.

Înțelegerea propusă Statelor Unite de Rusia

Rusia a propus Statelor Unite o înțelegere conform căreia Moscova încetează să mai ofere informații Teheranului, iar Washingtonul nu mai furnizează informații pentru Kiev, conform declarațiilor făcute de două persoane familiare cu negocierile dintre ruși și americani pentru Politico. Partea americană a refuzat propunerea, potrivit acelorași surse.

Kyiv Independent a descris informațiile oferite de SUA ca fiind cruciale pentru armata Ucrainei, care le folosește, potrivit publicației, pentru a identifica ținte militare ruse, dar și pentru a contracara atacuri cu rachete și drone.