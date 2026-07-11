Rusia a piratat camere video civile de pe rutele logistice către Ucraina, avertizează serviciile olandeze. Tactica este folosită și în alte state NATO și UE

Hackeri ruși au compromis camere video conectate la internet, inclusiv dispozitive amplasate de-a lungul rutelor militare din Țările de Jos, au anunțat serviciile de informații olandeze. Breșele de securitate au permis Rusiei să obțină informații despre traseele folosite pentru transporturile militare și despre echipamentele de apărare livrate Ucrainei, relatează publicația olandeză NL Times.

Concluziile provin dintr-o investigație comună realizată de Serviciul General de Informații și Securitate (AIVD) și Serviciul de Informații și Securitate Militară (MIVD). Potrivit acestora, hackerii au vizat camere IP, dispozitive care pot fi accesate și monitorizate de la distanță prin internet. Printre sistemele compromise s-au numărat și camere utilizate de companii private.

Ancheta a constatat că multe camere IP sunt ușor de compromis, deoarece sunt protejate insuficient. Numeroase dispozitive folosesc în continuare parolele implicite din fabrică sau rulează versiuni învechite de software (firmware).

AIVD și MIVD au avertizat companiile aflate de-a lungul rutelor militare să își consolideze măsurile de securitate pentru a reduce riscul unor noi atacuri.

Serviciile olandeze au avertizat în repetate rânduri că Rusia încearcă să obțină informații despre rutele de aprovizionare militară. Potrivit acestora, Țările de Jos reprezintă o țintă importantă pentru activități de spionaj, atât datorită rolului său de țară de tranzit, cât și sprijinului acordat Ucrainei.

AIVD și MIVD susțin că folosirea camerelor IP compromise nu se limitează la Țările de Jos.

Potrivit serviciilor de informații, Rusia utilizează această metodă în mod sistematic și în alte state membre NATO și ale Uniunii Europene, precum și pentru activități de spionaj desfășurate în Ucraina.

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