Rusia a vândut o cantitate record de aur din rezerva sa pentru a acoperi deficitul bugetar provocat de război

Banca Centrală a Rusiei și-a vândut din rezerva de aur pentru a șasea lună consecutiv pentru a acoperi deficitul bugetului federal, care a ajuns la aproape 6 trilioane de ruble (76 de miliarde de dolari) în prima jumătate a anului, relatează The Moscow Times.

Rezerva de aur ale Băncii Centrale de la Moscova s-au redus cu încă 9,33 tone în iunie, cantitatea totală vândută de aceasta de la începutul anului 2026 urcând astfel la 43,5 tone, potrivit datelor publicate de autoritatea de reglementare.

Această vânzare reprezintă un record cel puțin pentru ultimii 25 de ani – întreaga perioadă acoperită de statisticile Consiliului Mondial al Aurului (World Gold Council). Potrivit acestuia, Banca Centrală a Rusiei a mai efectuat o vânzare de metale prețioase de o amploare comparabilă o singură dată, în anul 2002. Atunci, pe parcursul a șase luni (ianuarie–iunie), rezerva de aur a Rusiei s-a redus cu 36,1 tone.

Chiar și în timpul pandemiei, când autoritățile ruse au vândut active din rezervele internaționale pentru a susține rubla și bugetul, Banca Centrală a vândut de șase ori mai puțin aur: doar 7,6 tone în perioada iulie 2020 – aprilie 2021. La 1 iulie 2026, rezerva de aur a Băncii Centrale se redusese la 2.283 de tone, cel mai scăzut nivel din februarie 2020.

Cât valorează aurul vândut de Banca Centrală a Rusiei

Din vânzarea aurului, Banca Centrală ar fi putut încasa aproximativ 5,6 miliarde de dolari. Analistul Vladimir Cernov de la Freedom Global a declarat pentru Reuters că acești bani au fost folosiți pentru echilibrarea bugetului.

Banca Centrală a început să vândă aur deoarece nu dorește să „epuizeze” toate rezervele rămase în yuani, au scris anterior economiștii Aleksandra Prokopenko și Aleksandr Koliandr.

Yuanul este ultima valută de care Banca Centrală mai dispune pentru operațiuni pe piață și pentru influențarea cursului rublei, iar volumul exact al acestor rezerve nu este cunoscut. După impunerea sancțiunilor occidentale, Banca Centrală de la Moscova a clasificat informațiile privind structura rezervelor sale, iar active în valoare de 300 de miliarde de dolari aflate în Occident au fost înghețate.

Ultimele date disponibile arată că Banca Centrală deținea aproximativ 100 de miliarde de dolari în yuani chinezești, însă această sumă s-ar fi putut reduce între timp.

Potrivit lui Cernov, cea mai mare parte a aurului a fost probabil vândută băncilor rusești prin intermediul pieței bursiere și al tranzacțiilor extrabursiere. Datele Bursei din Moscova confirmă această tendință: volumul tranzacțiilor cu aur realizate pe platformă a crescut puternic în acest an.

Numai în luna martie, acesta a ajuns la 42,6 tone, dintre care 14 tone au reprezentat tranzacții cu livrare fizică a metalului.