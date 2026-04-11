Rusia acuză Ucraina că a încălcat armistițiul de Paști. Atacuri cu drone în Kursk și Belgorod

Guvernatorii a două regiuni de graniță din Rusia, Kursk și Belgorod, au afirmat că s-au înregistrat atacuri ale dronelor ucrainene, soldate cu cinci răniți, după ce a intrat în vigoare armistițiul de Paști dintre Rusia și Ucraina, informează Reuters.

Armistițiul de Paști dintre Rusia și Ucraina a intrat în vigoare la 16.00, ora Moscovei, și ar trebui să fie respectat până la miezul nopții de luni spre duminică.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi încetarea focului de Paști, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că îl va respecta. Reuters nu a putut verifica în mod independent informațiile privind activități militare în acest interval.

Aleksandr Hinstein, guvernatorul regiunii Kursk, a scris pe rețeaua Max că o dronă a lovit o benzinărie în orașul Lgov, rănind trei persoane, printre care și un copil.

În regiunea alăturată Belgorod, guvernatorul Viaceslav Gladkov a spus că două persoane au fost rănite în atacuri cu drone care au avut loc la Șebekino și Graivoron, două orășele de la granița cu Ucraina.

El a mai spus că în Șebekino au fost înregistrate și tiruri de artilerie care au avariat mai multe clădiri. Gladkov nu a specificat ora la care ar fi avut loc atacurile, însă postarea sa a apărut după intrarea în vigoare a armistițiului.

Un armistițiu similar a avut loc și anul trecut, însă cele două țări s-au acuzat reciproc de încălcarea lui.

Zelenski a propus o întrerupere a ostilităților în mai multe ocazii, însă a fost refuzat de către Moscova, care a a anunțat că își dorește un acord permanent de pace.