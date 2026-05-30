Rusia acuză Ucraina că a lovit centrala nucleară de la Zaporojie cu o dronă kamikaze. „Suntem cu un pas mai aproape de un incident”

Turnuri de racire de la centrala Zaporojie, Foto: Olya Solodenko, Dreamstime.com

Rosatom, compania nucleară a statului rus, a declarat sâmbătă că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară de la Zaporojie, dar nu au fost avariate echipamentele esențiale, a transmis Reuters.

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află sub control rusesc din martie 2022, iar pe parcursul războiului cele două tabere s-au acuzat constant de acțiuni militare care amenință siguranța nucleară.

„În această după-amiază, o dronă de luptă kamikaze ucraineană a lovit clădirea sălii turbinelor Unității nr. 6, rezultând o detonare ulterioară”, a declarat directorul Rosatom, Alexei Lihacev, într-un comunicat, citat de Agerpres.

Oficialul rus a spus că „explozia nu a provocat daune echipamentului principal”, dar „a făcut o gaură în peretele sălii turbinelor”.

Ucraina nu a comentat imediat incidentul, despre care Lihacev susține că a fost unul „deliberat”.

Atacurile care au avut loc ocazional în zona centralei în timpul războiului lansat de Rusia în februarie 2022 au stârnit temeri cu privire la posibilitatea unui accident nuclear. Instalația nu generează electricitate, dar trebuie să continue să funcționeze pentru a menține combustibilul nuclear rece.

„Suntem cu un pas mai aproape de un incident care, cel mai probabil, îi va afecta chiar și pe cei care locuiesc mult dincolo de granițele Rusiei și Ucrainei și care încă cred că sunt în completă siguranță”, a mai declarat directorul Rosatom.