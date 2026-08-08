Ministerul rus al afacerilor externe susține că Ucraina și Bruxelles-ul încearcă să atragă Georgia într-un nou conflict armat împotriva Rusiei, conform unui comunicat transmis sâmbătă pentru marcarea împlinirii a 18 ani de la războiul din Georgia, a scris EFE.

În comunicat, diplomația rusă invocă și tensiunile dintre Tbilisi și cele două republici separatiste Abhazia și Osetia de Sud, a căror independență a fost recunoscută până în prezent doar de doar Rusia, Venezuela, Nicaragua și Siria.

Ministerul de externe al Rusiei, care are baze militare pe ambele teritorii separatiste, mai susține în comunicatul de sâmbătă că „o contribuție reală la stabilizarea situației din zonele de frontieră ar consta în inițierea procesului de delimitare a frontierelor de stat dintre Georgia, Osetia de Sud și Abhazia urmată de demarcarea lor fizică”.

„Această sarcină capătă o importanță deosebită în contextul încercărilor Occidentului, ale regimului nazist de la Kiev și ale politicienilor georgieni radicali de a atrage Tbilisiul în noi aventuri sângeroase în Caucazul de Sud”, a adăugat instituția, citată de Agerpres.

Rusia acuză o „încercare de reinterpretare a evenimentelor din 2008”

În comunicatul de sâmbătă, Moscova reclamă „încercările din cadrul societății georgiene de a reinterpreta evenimentele din august 2008”, când, potrivit Reuters, Georgia și Rusia au purtat un război de cinci zile pentru Osetia de Sud, în cadrul căruia forțele ruse au zdrobit un asalt georgian asupra teritoriului separatist pro-rus.

În urma conflictului, Rusia a recunoscut atât Osetia de Sud, cât și Abhazia, din regiunea Mării Negre, ca state independente.

Ministerul rus al afacerilor externe a salutat faptul că partidul de guvernământ Visul Georgian, pe care opoziția îl acuză că este pro-Moscova, îl consideră pe fostul președinte Mihail Saakașvili pe deplin responsabil pentru declanșarea conflictului armat din august 2008.