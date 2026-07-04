Rusia amenință că loviturile ucrainene din cursul nopții nu vor rămâne „fără răspuns”

Armata rusă a promis sâmbătă să riposteze la atacurile masive cu drone și rachete ucrainene care au vizat Rusia în cursul nopții și în special regiunea Sankt Petersburg.

„Tentativa (președintelui ucrainean) V. Zelenski de a avaria infrastructuri civile ale Federației Ruse nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea forțelor armate ruse”, a transmis Ministerul rus al Apărării într-un comunicat, susținând că a doborât în timpul acestui atac 494 de drone și rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, precum și nouă muniții de lansatoare de rachete multiple HIMARS, furnizate Kievului de Washington, relatează AFP și Agerpres.

Aceste bombardamente nu s-au soldat nici cu victime, nici cu pagube majore, potrivit autorităților ruse.

Loviturile ucrainene care au vizat al doilea oraș din Rusia, de unde este originar președintele rus Vladimir Putin, intervin după un sângeros atac rusesc asupra Kievului care s-a soldat cu 30 de morți în această săptămână.

Circa 70 de drone ucrainene au fost neutralizate deasupra Sankt Petersburg, a anunțat anterior guvernatorului orașului, Aleksandr Beglov.

Potrivit lui, o dronă a lovit zona unui terminal petrolier, provocând probleme „tehnice”, care au fost „rezolvate”, și nu au existat victime.

O dronă doborâtă s-a prăbușit în zona complexului istoric al palatului Peterhof, din apropiere de Sankt Petersburg, fără a face nici pagube, nici victime, potrivit aceleiași surse.

Resturi de drone au căzut de asemenea în portul rus Vîsoțk, în apropiere de frontiera cu Finlanda, a declarat Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad.

Potrivit armatei ruse, loviturile ucrainene au vizat o circa zece regiuni, între care cea a Moscovei, provocând în același timp pene de curent și sistarea alimentării cu apă în regiunea frontalieră Belgorod.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a fost vizată baza navală Kronstadt de la Sankt Petersburg.

„Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit infrastructuri petroliere portuare care generează venituri pentru războiul purtat de Rusia și au avut loc de asemenea lovituri reușite asupra Kronstadt, o țintă militară importantă”, a declarat liderul ucrainean.

Aceste atacuri au antrenat închiderea timp de mai multe ore a trei aeroporturi din nord-vestul Rusiei – Kaliningrad, Pskov și Sankt Petersburg, a anunțat agenția rusă a aviației civile.

Sankt Petersburg, situat la 1.100 de kilometri de granița cu Ucraina și orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin, a fost rareori vizat de atacuri ucrainene pe parcursul invaziei ruse la scară largă, din cauza concentrării sistemelor rusești de apărare aeriană în jurul acestui oraș de o importanță istorică majoră.