Rusia amenință Insulele Feroe cu riposta. Decizii „neprietenoase” ale micului arhipelag autonom, denunțate de Zaharova

O navă părăsește portul Torshavn, capitala și cel mai mare oraș al Insulelor Feroe, pe 10 octombrie 2021. Imagine ilustrativă. FOTO: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Moscova ia în considerare măsuri de represalii împotriva Insulelor Feroe după ce parlamentul feroez a adoptat o lege care conferă guvernului autoritatea de a interzice companiilor de pescuit rusești accesul în apele sale teritoriale, a anunțat joi Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, potrivit Reuters.

Postul public de televiziune din Insulele Feroe a anunțat miercuri că parlamentul a adoptat o lege care îi permite ministrului de Externe să impună interdicția ca două mari companii rusești, Norebo și Murman Seafood, să pescuiască în apele Insulelor Feroe sau să acosteze în porturile din Insulele Feroe.

Uniunea Europeană și Norvegia au luat anterior măsuri similare, acuzând cele două companii că desfășoară activități de spionaj, susținute de statul rus, în apele europene, acuzație pe care cele două companii au respins-o ca fiind falsă.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a afirmat joi că „noile acțiuni neprietenoase” ale arhipelagului autonom din Regatul Danemarcei pun sub semnul întrebării angajamentul Insulelor Feroe față de acordul de pescuit semnat cu Uniunea Sovietică în 1977.

Acordul cu Rusia, care este în vigoare în prezent, se referă la cotele de pescuit. Insulele Feroe exportă pește în Rusia și, în schimbul permisiunii acordate navelor rusești de a pescui în apele sale, au acces la stocurile de cod din Marea Barents.

Acțiunile Insulelor Feroe au forțat „partea rusă să ia în considerare introducerea unor măsuri de retorsiune adecvate”, le-a spus Zaharova reporterilor.

În ciuda restricționării accesului la porturile feroeze în 2023, navele de pescuit rusești care operează în cadrul acordului bilateral de lungă durată au fost în continuare autorizate să acosteze în porturile Insulelor Feroe și să debarce capturile în interiorul apelor teritoriale ale Insulelor Feroe.