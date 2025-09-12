Rusia anunță ce explicații a dat ambasadorul său la Ministerul român de Externe, unde a fost convocat după incursiunea dronelor Moscovei în Polonia

Vladimir Lipaev a denunțat „lipsa de dovezi a acuzației formulate împotriva Moscovei și apoi a acuzat că „implicarea implicarea țărilor NATO în conflictul din Ucraina” e un obstacol în căutarea păcii, spune un comunicat al ambasadei Rusiei la București.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi seară că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul instituției, „pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă, de către România, a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești”.

La MAE, diplomatul rus a respins protestul părții române și a acuzat în schimb Ucraina și NATO.

„În cadrul întâlnirii, au fost enunțate clișeele standard ale propagandei antiruse, fără legătură cu realitatea”, a transmis un comunicat al ambasadei Rusiei la București.

„Ambasadorul a subliniat nepotrivirea inițiativei române și lipsa de dovezi ale acuzațiilor formulate împotriva Rusiei. El a propus să se consulte declarațiile MAE și ale Ministerului Apărării al Rusiei pe această temă, atrăgând atenția asupra disponibilității de a purta consultări cu Ministerul Apărării al Poloniei, de care, totuși, partea poloneză se eschivează”, potrivit declarației.

„Șeful Misiunii Diplomatice a subliniat că anume implicarea țărilor NATO în conflictul din Ucraina și continuarea sprijinului militar acordat regimului de la Kiev duc la escaladarea tensiunii în regiunea europeană și reprezintă principalele obstacole în calea unei soluționări pașnice”, a mai precizat comunicatul.

Polonia a doborât miercuri drone care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc pe scară largă în vestul Ucrainei, statul membru NATO numind incursiunea „un act de agresiune” și marcând prima ciocnire între Rusia și un membru al alianței în timpul războiului din țara vecină.

Ministerul rus al Apărării a transmis oficial miercuri că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar a precizat că nu au existat planuri de a lovi ţinte din Polonia, fără a infirma sau confirma intruziunea acestor drone în spaţiul aerian polonez.

Varșovia încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” cu privire la intruziunea în spaţiul aerian polonez a unor drone despre care oficialii polonezi susţin că au fost trimise de Moscova, a acuzat tot miercuri ministerul rus de Externe.

Potrivit MAE român, Bucureștiul a subliniat că incidentul reprezintă „o escaladare fără precedent, cu implicații grave și de anvergură, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și partener strategic al României”.

„Acest incident ilustrează încă o dată consecințele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale și a securității europen”, mai scrie în comunicatul de presă citat.

MAE a subliniat, de asemenea, antecedentele atacurilor rusești în zona de frontieră cu România.

„În egală măsură, Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părții ruse despre atacurile anterioare ale forțelor ruse împotriva unor obiective ucrainene, în proximitatea graniței cu România. A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea națională și stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre și imperativul respectării suveranitatii si a dreptului international la gurile Dunării”, a mai precizat Ministerul Afacerilor Externe.