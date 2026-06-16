„Rusia ar trebui să încheie un acord”. Trump a vorbit cu Zelenski și cere Moscovei să ia o decizie pentru încheierea războiului

Liderul de la Casa Albă a făcut aceste declarații la summitul G7 găzduit de Franța, unde a discutat despre Iran și Ucraina cu omologii săi, scrie Reuters.

Donald Trump a declarat la summitul G7 că a avut o întâlnire foarte bună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski marți dimineață și că se va întâlni din nou cu el mai târziu, în cursul zilei de azi.

El a îndemnat Rusia să accepte un acord pentru încheierea războiului.

„Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut un număr imens de oameni, la fel și Ucraina. Luna trecută, cele două părți au pierdut împreună 35.000 de soldați. Și asta doar pe o lună. Au pierdut în medie 25.000 de oameni, în mare parte soldați, oameni tineri și frumoși, iar ceea ce se întâmplă acolo este o nebunie”, a spus el.

„Dar am avut o întâlnire și vom vedea. Am vorbit cu președintele Putin duminică”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Trump a mai spus că există „multă antipatie între cei doi lideri” și că se va întâlni din nou cu Zelenski în cursul zilei de marți.

Președintele american declarase luni că își dorește să încheie războiul din Ucraina.

„Am avut ieri o conversație foarte bună cu președintele (Volodimir) Zelenski și cu președintele (Vladimir) Putin, și cred că poate putem face ceva în această privință. Chiar cred asta. Cred că amândoi sunt deschiși la această idee”, a spus el.

Zelenski a declarat luni că i-a propus lui Vladimir Putin să se întâlnească la summitul G7 din Franța, care va avea loc săptămâna aceasta, pentru a purta discuții în vederea încheierii unui război care durează de patru ani, însă liderul rus nu a fost dispus să discute.

„Am transmis mesajul că suntem gata să ne întâlnim cu Putin în timpul summitului G7, deoarece Trump este acolo și Macron este acolo, deci europenii plus America. Aceasta este o ocazie bună, cred, foarte bună de a ne întâlni cu toții”, a declarat Zelenski.

„Europa și Statele Unite au fost de acord, iar Rusia a demonstrat din nou că nu este pregătită să discute”, a spus el.

Kremlinul a afirmat marți că nu a existat nicio invitație adresată lui Putin de a participa la summitul G7 pentru discuții cu Zelenski.

Peskov a declarat că în prezent nu există canale de comunicare deschise între Kiev și Moscova și a subliniat că nu a existat nicio invitație oficială adresată lui Putin de a participa.