Rusia avertizează țările care vor se alăture coaliției pentru securizarea strâmtorii Ormuz

Ministerul de Externe de la Moscova a afirmat joi că orice țară care se alătură coaliției propuse de Statele Unite pentru escortarea navelor prin strâmtoarea Ormuz ar deveni, conform legislației internaționale, parte în conflictul din Orientul Mijlociu și complice a americanilor și israelienilor în agresiunea împotriva Iranului, relatează Agerpres.

„Poziția Rusiei în această chestiune rămâne nemodificată. Pornim de la faptul că o soluție pentru reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz trebuie căutată la masa negocierilor”, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.

Ea a reafirmat punctul de vedere al Rusiei conform căruia campania militară a Israelului și SUA împotriva Iranului este nejustificată și neprovocată, cerând încetarea imediată a ostilităților și recurgerea la canale politice și diplomatice.

Președintele american Donald Trump le-a cerut aliaților SUA să desfășoare nave militare în strâmtoarea Ormuz, cale maritimă vitală pe unde se transporta înainte de război o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume. Până acum, majoritatea aliaților au respins cererea respectivă.

Iranul, bombardat de americani și israelieni din 28 februarie, a blocat efectiv traficul maritim pe ruta respectivă, atacând totodată cu rachete și drone țările din regiune unde sunt amplasate baze militare americane.

Ambasadorul iranian în Africa de Sud, Mansour Shakib Mehr, a afirmat miercuri că Teheranul își va continua riposta militară, exercitându-și „dreptul legitim la autoapărare” atâta timp cât resimte o amenințare.