Rusia cere trupelor ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea: „Nicio șansă de a se salva”

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri că trupele ucrainene din orașele Pokrovsk și Kupiansk sunt încercuite și trebuie să se predea, deoarece altfel nu au nicio șansă de supraviețuire, potrivit Reuters.

Moscova afirmă că situația forțelor armate ucrainene, blocate în zonele celor două orașe, suferă în mod continuu pierderi semnificative din cauza atacurilor și avansului trupelor ruse. „Acest lucru nu lasă armatei ucrainene nicio șansă de supraviețuire, în afară de predarea voluntară”, se menționează în raportul publicat de agenția de stat rusă TASS.

Rusia încearcă să captureze Pokrovsk, supranumit „poarta de acces către Donețk”, încă din 2024, ca parte a unei încercări de a cuceri întreaga regiune Donbas, din care forțele ucrainene controlează încă aproximativ 10% – echivalentul a 5.000 km pătrați.

În ofensiva asupra acestor orașe, Rusia a renunțat la atacurile frontale pe care le desfășura până acum pe front și a recurs la mișcări de clește pentru a încercui aproape complet forțele ucrainene atât în Pokrovsk, cât și în Kupiansk, în timp ce unități mici, extrem de mobile, și drone au perturbat logistica și au semănat haos în spatele liniilor ucrainene.

Tactica Rusiei în ambele locații a creat ceea ce bloggerii militari ruși au numit o zonă gri de ambiguitate, în care niciuna dintre părți nu avea control deplin, dar care era extrem de dificil de apărat pentru Ucraina.

Hărțile câmpului de luptă arată că forțele ruse se află la câțiva kilometri distanță de a încercui complet Pokrovsk, cunoscut de Rusia sub numele de Krasnoarmeisk, și controlează o parte semnificativă din Kupiansk în timp ce avansează pe drumul principal către oraș.

Ministerul Apărării al Rusiei a contrazis declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean afirma că mai sunt doar 60 de soldați ruși în Kupiansk pe care forțe ucrainene încearcă să-i elimine.

Moscova a afirmat că unitățile ucrainene au fost prinse în ceea ce a numit „cazanele” și că poziția lor se deteriora rapid în timp ce forțele ruse avansau, „fără a lăsa soldaților ucraineni nicio șansă de a se salva, în afară de predarea voluntară”.

La aproape patru ani de la începutul celui mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial, Rusia încearcă să cucerească întreg Donbasul și avansează în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk din estul Ucrainei. Armata rusă afirmă că controlează în prezent peste 19% din teritoriul Ucrainei, adică aproximativ 116.000 km pătrați.

Hărțile pro-ucrainene indică faptul că Rusia a cucerit peste 3.400 km pătrați din teritoriul ucrainean în acest an.