Rusia denunță atacul asupra Iranului: Trump și Israelul împing Orientul Mijlociu în prăpastie

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov alaturi de Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a MAE rus, Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Rusia a criticat sâmbătă Israelul și pe președintele SUA Donald Trump, pentru că s-au lansat într-un „atac periculos și iresponsabil” asupra Iranului, despre care Moscova spune că împinge întregul Orient Mijlociu într-un abis, scrie Reuters.

Statele Unite și Israelul au lansat lovituri coordonate asupra Iranului, vizând conducerea acestuia și aruncând regiunea într-un nou conflict, care, potrivit lui Trump, va pune capăt amenințării la adresa securității SUA și le va oferi iranienilor șansa de a-și răsturna regimul autoritar.

„Washingtonul și Tel Avivul au pornit din nou într-o aventură periculoasă care aduce rapid regiunea tot mai aproape de o catastrofă umanitară, economică și, posibil, radiologică”, a afirmat sâmbătă, într-o reacție, Ministerul de Externe al Rusiei.

„Aruncând Orientul Mijlociu într-un abis al escaladării necontrolate, acestea încurajează de fapt țările din întreaga lume, în special din regiune, să procure mijloace din ce în ce mai serioase împotriva amenințărilor emergente”, mai spune MAE rus.

Tot sâmbătă, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut o discuție telefonică cu omologul iranian, Abbas Araghchi, convorbire organizată la cererea Teheranului, după cum a anunţat Moscova.

În timpul convorbirii, Lavrov „a condamnat atacul militar neprovocat al Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, care constituie o încălcare a principiilor şi normelor dreptului internaţional”, a precizat MAE rus într-un comunicat, potrivit AFP. Iar „partea iraniană şi-a exprimat sincera recunoştinţă pentru sprijinul continuu şi neclintit acordat de Federaţia Rusă”.

Medvedev: „Deci, cine are mai multă răbdare?”

Anterior, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, l-a criticat pe președintele american Donald Trump pentru atacul asupra Iranului și a pus totodată la îndoială rezistența pe termen lung a Washingtonului, având în vedere istoria relativ scurtă a Statelor Unite în comparație cu cea a civilizației persane.

„Pacifistul și-a arătat din nou fața. Toate negocierile cu Iranul au fost doar o operațiune de acoperire. Toată lumea știa asta”, a transmis Dmitri Medvedev, fost președinte rus, într-o postare în limba engleză.

„Deci, cine are mai multă răbdare să aștepte sfârșitul regretabil al inamicului acum? SUA au doar 249 de ani. Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. Să vedem ce se va întâmpla peste 100 de ani sau așa…”, a continuat Medvedev.