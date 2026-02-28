Reacție din Rusia după atacul SUA asupra Iranului: „Pacifistul și-a arătat încă o dată adevărata față”

Sari direct la conținut
Dmitri Medvedev, Foto: Sergei Bobylev / TASS / Profimedia Images
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a criticat sâmbătă pe președintele american Donald Trump pentru atacul asupra Iranului, spunând că negocierile purtate până acum cu Teheranul au fost „o operațiune de acoperire”, transmite Reuters.

„Pacifistul și-a arătat din nou fața”, a transmis Medvedev, fost președinte rus.

„Toate negocierile cu Iranul sunt o operațiune de acoperire. Nimeni nu s-a îndoit de asta. Nimeni nu a vrut cu adevărat să negocieze nimic”, a continuat acesta.

„Întrebarea este cine are mai multă răbdare să aștepte sfârșitul lipsit de glorie al inamicului său. SUA are doar 249 de ani. Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. Să vedem peste 100 de ani…”, a continuat Medvedev.

