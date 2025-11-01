Rusia „denunță ferm forța militară excesivă” utilizată de SUA în Marea Caraibilor. Mesaj de susținere de la Moscova pentru conducerea Venezuelei

Președinții Venezuelei și Rusiei, Nicolas Maduro și Vladimir Putin, în timpul întrevederii de la Moscova din mai 2025. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ministerul rus al afacerilor externe a reclamat sâmbătă „forța militară excesivă” desfășurată de SUA în Marea Caraibilor în cadrul unei campanii de combatere a traficului de droguri și și-a exprimat susținerea pentru conducerea Venezuelei, relatează AFP.

„Denunțăm ferm utilizarea forței militare excesive în desfășurarea acțiunilor din cadrul operațiunilor antidrog”, a declarat purtătoarea de cuvânt Maria Zakharova, într-un comentariu pe site-ul ministerului pe care îl reprezintă.

„Astfel de acțiuni încalcă atât legislația internă a SUA (…), cât și normele dreptului internațional”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei.

În operațiunile americane din Marea Caraibilor și estul Pacificului, despre care Washingtonul spune că sunt menite să combată traficul de droguri, au fost vizate cel puțin 14 ambarcațiuni și au fost ucise 61 de persoane.

Statele Unite au acumulat efective militare importante în Marea Caraibilor în ultimele luni, unde au trimis avioane de vânătoare, nave de război și mii de trupe.

Venezuela susține că scopul final al desfășurării de forțe americane este înlăturarea președintelui Nicolas Maduro, potrivit AFP.

Mesaj de susținere pentru regimul Maduro

În comentariul de sâmbătă, Zaharova a spus că Rusia „confirmă sprijinul nostru ferm pentru conducerea Venezuelei în apărarea suveranității sale naționale”.

În mai, la Moscova, președintele rus Vladimir Putin și omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, au semnat un acord de parteneriat strategic.

Luni, potrivit AFP, autoritățile venezuelene au declarat că au dejucat ceea ce au descris drept un complot asociat Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA, în care ar fi fost atacată o navă de război americană ancorată în Trinidad și ar fi fost învinuit pentru acest lucru guvernul de la Caracas. Șeful diplomației venezuelene a spus că, astfel, obiectivul era acela de a „justifica agresiunea împotriva țării noastre”.