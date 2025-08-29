Rusia, despre garanțiile de securitate pentru Ucraina: „Creează un rol de provocator strategic”

Rusia a susținut vineri că propunerile occidentale privind garanțiile de securitate pentru Ucraina ar crește riscul unui conflict între Moscova și Occident prin transformarea Kievului într-un „provocator strategic” la granițele Rusiei, notează Reuters.

Reacția Rusiei vine în contextul în care aliații europeni ai Ucrainei lucrează la elaborarea unui set de garanții pentru Ucraina, care ar putea face parte dintr-un potențial acord de pace și ar fi conceput pentru a proteja Kievul de un posibil atac viitor al Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se așteaptă ca un cadru al garanțiilor de securitate să fie stabilit încă de săptămâna viitoare.

„Garanțiile de securitate trebuie să se bazeze pe ajungerea la o înțelegere comună care să țină seama de interesele de securitate ale Rusiei”, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Ea a declarat într-o conferință de presă la Moscova că propunerile actuale sunt „unilaterale și sunt în mod clar concepute pentru a izola Rusia”.

„Această linie (de propuneri) încalcă principiul securității indivizibile și creează pentru Kievul rolul de provocator strategic la frontierele Rusiei, crescând riscul ca alianța (NATO) să se implice într-un conflict armat cu țara noastră”.

Moscova a declarat anterior că nu este de acord cu propunerile europene și că nu va accepta prezența trupelor NATO pe teritoriul Ucrainei.