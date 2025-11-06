Rusia este aproape de a captura cel mai mare oraș ucrainean din 2023 și până în prezent. Ce înseamnă asta – HARTĂ

Soldații ucraineni din brigada 38 trag cu artileria în direcția orașului Pokrovsk, din regiunea Doneșk, Ucraina, pe 9 decembrie 2024. Fotografie ilustrativă. SURSA: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bătălia pentru orașul Pokrovsk, din estul Ucrainei, pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea aflată într-o zonă strategică, ce ar putea servi drept rampă de lansare spre cea mai disputată regiune a războiului, scriu New York Times, Le Monde și BBC.

După mai bine de un an de lupte, Pokrovsk, un nod feroviar din regiunea Donețk, a fost transformat în mare parte în ruine, populația sa de 60.000 de locuitori de dinainte de război fiind redusă acum la mai puțin de 1.300 de locuitori.

Le Monde scrie că lupta a intrat în faza finală și că forțele ruse au preluat controlul în nord, est și sud.

Soldații ucraineni care apără orașul au vorbit despre luptele intense purtate cu trupele ruse.

Aproape o treime din toate bătăliile de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe mai bine de 1.000 de kilomeri, au loc în Pokrovsk, iar jumătate din atacurile Rusiei cu bombe glisante se concentrează asupra orașului, a declarat luni președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie New York Times.

Cât de aproape este căderea Pokrovskului?

BBC scrie că este greu de spus dacă orașul este aproape de a cădea, ținând cont de afirmațiile făcute de cele două tabere. Cert este că Moscova are zeci de mii de militari în zonă și sute de soldați au intrat în oraș unde au ocupat poziții.

În timp ce liderii ucraineni susțin că forțele lor recuceresc unele cartiere, trupele ruse par să fi preluat controlul asupra marginii sud-vestice a orașului Pokrovsk în ultimele zile, potrivit unei hărți a câmpului de luptă realizate de DeepState, un grup independent care are legături cu armata ucraineană.

Trupele ruse au securizat, de asemenea, două coloane înguste în centrul orașului și în partea de vest a acestuia, conform hărții, care arată că cea mai mare parte a restului orașului Pokrovsk este o zonă gri disputată.

„Inamicul continuă să-și consolideze forțele în oraș”, a anunțat DeepState marți seara pe rețelele sociale, adăugând că Pokrovsk „este absorbit treptat”.

Unii observatori sunt de acord că Rusia este aproape de a cuceri cel mai mare oraș din Ucraina din 2023 încoace, când a preluat controlul asdupra orașului Bahmut. Anul trecut, forțele Moscovei au mai cucerit un oraș mai mic, dar cu importanță strategică – Avdiivka.

Importanța orașului

Pokrovsk este considerat ultimul obstacol major care împiedică trupele ruse să se apropie de Sloviansk și Kramatorsk, singurele orașe mari care se află încă sub control ucrainean în Donețk, o regiune pe care președintele rus Vladimir Putin o dorește de mult timp și a cerut-o inclusiv în timpul negocierilor cu SUA privind încheierea războiului.

Unii analiști cred că cucerirea Pokrovskului ar oferi Kremlinului motive pentru a-și reitera poziția potrivit căreia Rusia avansează pe câmpul de luptă, iar Ucraina va pierde războiul, dacă nu va accepta condițiile impuse de Moscova pentru armistițiu.

Ucraina luptă pentru a păstra Pokrovsk, în parte pentru a contracara această narațiune, mai ales că încearcă să obțină mai mult sprijin din partea administrației Trump. Oficialii ucraineni insistă chiar că unitățile speciale îi alungă pe ruși din oraș.

Zelenski a vizitat marți trupele din apropiere și a oferit distincții. Într-un discurs susținut miercuri seara, el a spus că „în Pokrovsk, continuăm să distrugem ocupantul”.

Dincolo de mesajul geopolitic, semnificația militară a pierderii Pokrovskului poate fi relativ mică pentru Ucraina, potrivit New York Times.

Avansurile constante, dar mici ale Rusiei au avut un cost imens. În timp ce Ucraina dorește să păstreze controlul asupra orașului, comandanții militari susțin că pierderile mari pe care le provoacă trupelor Kremlinului vor afecta efortul de război al Rusiei în mod mai amplu.

Pierderi uriașe

„Ceea ce este remarcabil în cazul Pokrovsk este faptul că forțelor ruse le-a luat atât de mult timp să realizeze ceea ce era o prioritate absolută pentru Putin”, a declarat Laura Cooper, înaltă funcționară în cadrul Pentagonului în timpul administrației Biden, responsabilă pentru Rusia și Ucraina.

„Acest lucru pune capăt oricărei previziuni privind o cucerire rapidă a Donețkului”, a adăugat ea.

Soldații ucraineni au declarat că se așteaptă ca războiul să continue în mare parte la fel, rușii sacrificând un număr imens de soldați pentru câștiguri minime. În total, aproape un milion de ruși au fost uciși sau răniți în război, potrivit unui studiu recent, mai mult decât dublul numărului din Ucraina.

„Inamicul va continua să avanseze încetul cu încetul”, a declarat locotenent-colonelul Arsen Dmitrik, primul comandant adjunct și șef al Primului Corp Azov.

Totuși, ceea ce se întâmplă în Pokrovsk evidențiază o problemă majoră pentru Ucraina: faptul că pur și simplu nu are suficienți soldați. În prezent, Kievul mută batalioane sau brigăzi dintr-o parte în alta a liniei frontului, pentru a contracara incursiunile rusești, iar rușii profită apoi de orice breșă din linie.

Zelenski a declarat la sfârșitul lunii trecute că forțele ucrainene erau depășite numeric cu opt la unu în zona din jurul Pokrovsk. Pe măsură ce truprlr ruse invadează orașul, DeepState a avertizat că orașul vecin Mirnohrad, situat la est, ar putea fi izolat de trupele ucrainene.

„Continuăm să luptăm în zona Mirnohrad”, a declarat Volodimir, un comandant de companie al unei brigăzi de asalt aerian. „Dacă Pokrovsk ar cădea, atunci și noi am suferi o înfrângere”, a spus acesta.

Pokrovsk se află la mai puțin de 80 de kilometri de Kramatorsk, iar Sloviansk se află chiar la nord. Aceste orașe-fortărețe sunt, de asemenea, supuse unei noi amenințări. Acum pot fi atinse de dronele de atac rusești, o evoluție care, în alte orașe, a făcut ca mersul cu mașina la magazin sau cu bicicleta să devină potențial fatal pentru civili.

Strategia Moscovei

O strategie a Rusiei a presupus trimiterea de echipe mici de soldați – chiar și doar unul sau doi – pe jos, pentru a încerca să se strecoare dincolo de liniile ucrainene. Acest tip de mișcare va fi mult mai dificilă în timpul iernii, când copacii fără frunze nu mai oferă acoperire împotriva dronelor, iar soldații ruși se confruntă cu frig și vreme proastă.

Dar dacă un număr suficient de mare de astfel de grupuri mici se pot aduna într-un oraș sau într-o localitate, ei încearcă să atace. La începutul lunii august, rușii au făcut o incursiune surpriză în apropierea orașului Dobropillea, la aproximativ 20 de kilometri nord de Pokrovsk.

Au reușit să avanseze aproximativ 14 kilometri spre nord în două coloane lungi. Scopul părea să fie încercuirea Pokrovskului și izolarea Kramatorskului și Slovianskului, chiar în momentul în care Trump încerca să medieze un acord de pace.

Ucraina a mutat unele dintre cele mai bune unități de luptă în apropierea Dobropilliei și a eliminat pericolul. Dar aceste întăriri au venit din locuri precum Pokrovsk și Kupiansk, din nord-est. Mici grupuri rusești au început apoi să se deplaseze în aceste orașe, găsind lacunele, potrivit soldaților ucraineni și analiștilor militari.

„Unul dintre factorii cheie care au dus la deteriorarea situației din Pokrovsk a fost avansul Rusiei la est de Dobropillea în august”, a declarat pentru New York Times Rob Lee, cercetător senior la Institutul de Cercetare în Politică Externă, care a vizitat recent linia frontului.

Unii soldați și analiști militari au declarat că se tem că Ucraina va aștepta prea mult pentru a recunoaște înfrângerea și pentru a se retrage, așa cum s-a întâmplat în bătăliile din trecut din regiunea Kursk din Rusia sau din orașe precum Avdiivka.

Un locotenent superior și comandant de pluton de drone pe nume Ievhen, a spus că se teme că trupele ar putea fi sacrificate din motive politice. „Rușii pierd cu siguranță mult, dar și noi pierdem, și nu ne putem permite asta”, a spus el.