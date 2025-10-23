Rusia folosește tehnologie occidentală pentru un sistem secret de supraveghere în Arctica / Ce este „Harmony” și cum funcționează rețeaua subacvatică construită cu echipamente din Occident

Rusia își protejează arsenalul și flota de submarine nucleare din Arctica printr-un sistem secret de supraveghere subacvatic, numit „Harmony”, construit cu echipamente sensibile de înaltă tehnologie obținute în secret de la companii din Europa, Statele Unite și Asia, potrivit unei noi anchete transfrontaliere, Russian Secrets, care dezvăluie modul în care programul de achiziții al Kremlinului a rămas ascuns ani la rând.

Investigația arată că, timp de aproape un deceniu, numeroase companii din domeniul apărării și furnizori maritimi au vândut sonare, roboți subacvatici, cabluri cu fibră optică, nave de cercetare și alte tehnologii sofisticate, în valoare de peste 50 de milioane de dolari, unei entități din Cipru legate în secret de un contractant al industriei ruse de apărare.

Investigația Russian Secrets, realizată de posturile germane NDR, WDR și Süddeutsche Zeitung în colaborare cu nouă parteneri media se bazează pe documente judiciare, interviuri cu oficiali din serviciile de informații și pe înregistrări scurse anterior în presă, obținute de International Consortium of Investigative Journalists în cadrul proiectului Cyprus Confidential și arată amploarea rețelei de companii prin care oameni de afaceri ruși au achiziționat tehnologie din Occident.

Până cel puțin în toamna anului 2024, companiile ruse au importat echipamente și mai multe nave din zece țări europene, precum și din SUA, Canada și Japonia.

Tehnologie de 50 de milioane de dolari, vândută prin intermediari din Cipru

Potrivit documentelor analizate de echipa de jurnaliști, între 2013 și 2024, companii precum gigantul norvegian din industria apărării Kongsberg, conglomeratul tehnologic japonez NEC și producătorul american de sisteme sonar EdgeTech au avut relații comerciale cu o firmă numită Mostrello Commercial Ltd.

Entitatea, cu sediul în Limassol (Cipru), era controlată de omul de afaceri Alexey Strelchenko, ale cărui companii din Moscova dețin nave și instalează cabluri subacvatice pentru Ministerul rus al Apărării, potrivit investigației. Toate companiile implicate au negat orice abatere, iar Strelchenko nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale jurnaliștilor.

Investigația Russian Secrets dezvăluie detaliile operațiunilor comerciale secrete care au scăpat în mare parte de atenția autorităților occidentale până în 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a declanșat o anchetă amplă asupra rețelelor de achiziții din umbră care deservesc Kremlinul.

Comentând concluziile anchetei înainte de publicare, David O’Sullivan, emisarul Uniunii Europene pentru aplicarea sancțiunilor, a declarat într-un interviu pentru NDR că nu este surprins de existența sistemului sofisticat descoperit de jurnaliști.

„Rușii sunt foarte pricepuți în a ocoli sancțiunile noastre”, a spus O’Sullivan, adăugând că folosesc „diverse trucuri care pot ascunde adevărata natură a tranzacțiilor”.

O’Sullivan a recunoscut existența unor lacune în sistemul european de sancțiuni, dar a afirmat că acesta a devenit „din ce în ce mai eficient” după ce Uniunea Europeană a impus măsuri mai stricte în urma anexării Crimeei de către Rusia, în 2014. „Nu există un sistem de sancțiuni complet etanș”, a spus el.

Funcționarea internă a rețelei secrete de achiziții a început să iasă la iveală anul trecut, când agențiile guvernamentale din Statele Unite și Europa au vizat compania Mostrello și o parte dintre furnizorii acesteia.

În octombrie 2024, Departamentul Trezoreriei al SUA a impus sancțiuni împotriva Mostrello, a lui Alexey Strelchenko și a companiilor sale, acuzându-i că au „furnizat Rusiei tehnologie avansată și echipamente de care are disperată nevoie pentru a-și susține mașinăria de război”.

În aceeași perioadă, autoritățile germane au investigat cazul lui Alexander Shnyakin, un comerciant cu dublă cetățenie rusă și kirghiză, suspectat că a vândut Rusiei tehnologie subacvatică prin intermediul Mostrello, încălcând legile comerciale. Cazul, care a dus luna trecută la condamnarea sa, a deschis o adevărată cutie a Pandorei privind intermediarii implicați în consolidarea programului rusesc de supraveghere subacvatică. Shnyakin a atacat sentința cu apel.

În cadrul investigației desfășurate timp de mai multe luni, bazată pe interceptări telefonice și corespondență analizată, autoritățile germane au descoperit o rețea de comerț presupus ilegal, care datează cel puțin din 2021 și se baza pe intermediari și tranzacții fictive, potrivit documentelor din dosar. Ancheta a concluzionat că firmele ruse colaborau strâns cu serviciile de informații ale Kremlinului, relatează NDR.

Investigația Russian Secrets arată că comerciantul identificat de autoritățile germane era, cel mai probabil, doar o verigă dintr-un sistem ilegal de achiziții care se întindea pe patru continente. Documentele Mostrello, obținute în urma scurgerilor și analizate de jurnaliști, dezvăluie că firma cipriotă a colaborat cu peste 50 de furnizori — în mare parte europeni — care au livrat componente sensibile pentru sistemul „Harmony”, inclusiv o dronă subacvatică capabilă să opereze la adâncimi de până la 3.000 de metri, sute de kilometri de cabluri cu fibră optică și o flotă de nave care se prezentau drept comerciale sau de cercetare, dar care executau lucrări de instalare pentru armata rusă.

În septembrie, jurnaliști ai postului olandez KRO-NCRV au vizitat sediul Mostrello din Limassol și au găsit un birou care părea abandonat în grabă, fără niciun angajat la fața locului. Foștii salariați nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Pe lângă Mostrello, rețeaua de achiziții includea și o duzină de firme-paravan înregistrate în Seychelles, Belize și Insulele Virgine Britanice, aparent cu scopul de a ascunde adevărații proprietari și legăturile cu Rusia, potrivit investigației.

„Actorii profită de piața liberă a Uniunii Europene pentru a obține tehnologie occidentală”

Într-o declarație pentru postul norvegian NRK, viceamiralul Nils Andreas Stensønes, șeful serviciului de informații al Norvegiei, a afirmat că Rusia încearcă în mod constant să evite sancțiunile și reglementările de export impuse de Occident.

„Una dintre tendințe este crearea unor rețele complexe de achiziții, cu companii europene legitime folosite ca puncte de contact”, a spus Stensønes. „Actorii profită de piața liberă a Uniunii Europene pentru a obține tehnologie occidentală. În același timp, această metodă ascunde o parte din lanțul de aprovizionare și maschează utilizatorul final rus.”

Oficialii consideră locația exactă a sistemului „Harmony” drept informație clasificată. Totuși, urmărind echipamentele achiziționate prin Cipru, echipa internațională de jurnaliști a găsit indicii privind amplasarea acestuia în apele din largul coastelor Murmanskului, ale insulei Novaya Zemlya și ale Alexandraland, în Oceanul Arctic, unde senzorii par dispuși într-o formă arcuită.

Guvernul rus nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale jurnaliștilor.