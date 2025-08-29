Rusia îl acuză pe Emmanuel Macron că a întrecut măsura când l-a numit pe Putin „căpcăun”

Rusia a declarat vineri că președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit într-un mod nepotrivit pentru un șef de stat atunci când l-a numit pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, „un căpcăun la porțile noastre”, relatează Reuters.

Macron, care a făcut această remarcă într-un interviu săptămâna trecută, a fost frecvent ținta criticilor ruse din cauza sprijinului său pentru Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, le-a spus jurnaliștilor la Moscova că Macron face în mod constant declarații bizare care uneori trec linia decenței și se transformă în „insulte de joasă speță”.

„Acest lucru este nedemn de un șef de stat”, a spus Zaharova.

„Din 2007-2008 (intervenția rusă în Georgia, n.r.), președintele Putin și-a respectat rareori angajamentele. A fost în mod constant o forță destabilizatoare. Și a căutat să revizuiască frontierele pentru a-și extinde puterea”, a subliniat președintele francez în interviul difuzat săptămâna trecută de postul francez LCI.

Macron a avertizat europenii să nu fie naivi față de Vladimir Putin

Liderul de la Palatul Élysée a subliniat că „Rusia a devenit o forță destabilizatoare durabilă și o amenințare potențială pentru mulți dintre noi”.

„O țară care investește 40% din bugetul său în astfel de echipamente, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni la pace și la un sistem democratic deschis peste noapte”, a avertizat președintele Franței.

„Așadar, inclusiv pentru propria sa supraviețuire, el (Putin) trebuie să continue să mănânce. Asta este. Și, prin urmare, este un prădător, un căpcăun la porțile noastre. Nu spun că mâine Franța va fi atacată, dar este o amenințare pentru europeni (…) Nu trebuie să fim naivi”, a insistat liderul european.

Interviul a fost realizat la încheierea reuniunii de la Washington dintre Donald Trump și mai mulți lideri europeni, în cadrul căreia a fost anunțată organizarea unei întâlniri între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.