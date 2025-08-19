Putin este un „căpcăun” care „trebuie să continue să mănânce” pentru a supraviețui. Avertismentul unui lider european

Vladimir Putin este „un prădător, un căpcăun la porțile noastre” care „trebuie să continue să mănânce” pentru „propria supraviețuire”, a avertizat marți Emmanuel Macron, îndemnând europenii să „nu fie naivi” în fața Rusiei, care va rămâne „o forță destabilizatoare pe termen lung”, transmite agenția France Presse.

„Din 2007-2008 (intervenția rusă în Georgia, n.r.), președintele Putin și-a respectat rareori angajamentele. A fost în mod constant o forță destabilizatoare. Și a căutat să revizuiască frontierele pentru a-și extinde puterea”, a subliniat președintele francez într-un interviu acordat postului LCI.

Liderul de la Palatul Élysée consideră că „Rusia a devenit o forță destabilizatoare durabilă și o amenințare potențială pentru mulți dintre noi”.

„O țară care investește 40% din bugetul său în astfel de echipamente, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni la pace și la un sistem democratic deschis peste noapte”, a avertizat președintele Franței.

„Așadar, inclusiv pentru propria sa supraviețuire, el (Putin) trebuie să continue să mănânce. Asta este. Și, prin urmare, este un prădător, un căpcăun la porțile noastre. Nu spun că mâine Franța va fi atacată, dar este o amenințare pentru europeni (…) Nu trebuie să fim naivi”, a insistat liderul european.

Interviul a fost realizat la încheierea reuniunii de la Washington dintre Donald Trump și mai mulți lideri europeni, în cadrul căreia a fost anunțată organizarea unei întâlniri între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Însă, într-un alt interviu acordat postului american NBC News, Emmanuel Macron nu a ascuns faptul că nu împărtășește optimismul lui Donald Trump cu privire la posibilitatea ajungerii la un acord de pace.

„Când privesc situația și faptele, nu văd că președintele Putin dorește pacea în acest moment, dar poate că sunt prea pesimist”, a declarat el.