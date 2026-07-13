Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat luni că l-a convocat pe ambasadorul Germaniei la Moscova și a acuzat Berlinul că susține atacurile ucrainene asupra infrastructurii civile din Rusia prin cooperare militară și livrări de arme către Kiev, informează Reuters.

Ministerul i-a comunicat ambasadorului german că Rusia consideră inacceptabil sprijinul tot mai mare acordat Kievului de către Berlin.

Ministerul condus de Serghei Lavrov a invocat acordurile de cooperare militară, livrările directe de arme și proiectele comune de dezvoltare a dronelor, rachetelor și a altor arme care, potrivit Moscovei, sunt utilizate în atacurile asupra infrastructurii civile din Rusia.

Atât Ucraina, cât și Rusia și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii celeilalte părți în ultimele săptămâni. Ambele părți neagă că vizează civili. Țările occidentale, inclusiv Germania, oferă asistență militară și financiară Ucrainei.

Ministerul rus de Externe a criticat, de asemenea, poziția Germaniei față de relațiile țărilor terțe cu Rusia, inclusiv legăturile dintre Rusia și China.

Mai devreme în cursul lunii iulie, Germania a avut discuții urgente cu ambasadorul chinez la Berlin cu privire la informațiile conform cărora China ar instrui soldați ruși.