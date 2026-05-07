Rusia își acuză aliatul că a devenit „platformă pentru un terorist”, după ce l-a primit pe Volodimir Zelenski

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a declarat joi că este „de neînțeles” faptul că Armenia l-a găzduit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru summitul Comunității Politice Europene din această săptămână, și a avertizat Erevanul să nu caute legături mai strânse cu UE, potrivit AFP, citată de The Moscow Times.

„Societatea rusă, cu profundă indignare și nedumerire, nu numai că a văzut, dar și-a amintit că Armenia, pe care suntem obișnuiți să o considerăm o țară prietenă, frățească, a servit drept platformă. Pentru cine? Pentru un terorist”, a afirmat Maria Zaharova, într-un briefing săptămânal de presă.

De lansarea războiului împotriva Ucrainei, oficialii ruși i-au catalogat în mod repetat pe președintele Zelenski și oficialii ucraineni drept „teroriști”, acuzații descrise de oficialii ucraineni drept propagandă de război nefondată.

„Actualul regim ilegitim de la Kiev a emis amenințări cu lovirea Moscovei în timpul paradei anuale din 9 mai, o zi sacră pentru popoarele noastre (…). Și nimeni din actuala conducere a Armeniei nu l-a mustrat pe Zelenski. Deci, de partea cui a istoriei vă aflați?”, a mai afirmat ea.

Poziția guvernului armean

Tot joi, premierul armean Nikol Pașinian le-a spus reporterilor: „În perioada 2022-2023 am afirmat deja că, în ceea ce privește problema Ucrainei, nu suntem un aliat al Rusiei”.

Ulterior, el a precizat că nu va participa la parada organizată sâmbătă la Moscova de Ziua Victoriei, invocând necesitatea de a se pregăti pentru alegerile parlamentare din 7 iunie.

Maria Zaharova a criticat și declarația comună pe care au adoptat-o Armenia și UE marți, care recunoaște aspirația Erevanului de a adera la blocul comunitar și aprofundează cooperarea în chestiuni economice și de securitate.

„O astfel de cale urmat de către autoritățile armene va duce, mai devreme sau mai târziu, la implicarea ireversibilă a Erevanului în linia anti-rusă a Bruxelles-ului, cu toate consecințele politice și economice care decurg din aceasta pentru Armenia”, a amenințat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe.

Tensiuni în relațiile dintre Armenia și Rusia

În 2024, națiunea din Caucazul de Sud, cu o populație de 3 milioane de locuitori, și-a înghețat participarea la Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), o alianță militară condusă de Rusia, pe care a acuzat-o că nu i-a protejat pe etnicii armeni în timpul preluării Nagorno-Karabah de către Azerbaidjan în 2023.

În 2025, Armenia a adoptat o lege prin care și-a declarat oficial intenția de a solicita aderarea la UE, provocând furia Kremlinului.

Președintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe premierul Pașinian în aprilie că Armenia nu poate să facă parte în același timp și din UE, și din Uniunea Economică Eurasiatică, bloc condus de Rusia.