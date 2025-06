Rusia își reface flota nucleară. Extindere uriașă la o fabrică de bombardiere strategice, văzută din satelit

Autoritățile ruse au demarat o extindere majoră a Uzinei de Aviație Gorbunov din Kazan, unde sunt fabricate și modernizate bombardiere strategice, inclusiv cele capabile să transporte arme nucleare, arată imaginile din satalit analizate de televiziunea finlandeză YLE, scrie The Moscow Times.

Potrivit jurnaliștilor de la YLE, în timpul lunilor de iarnă, în incinta fabricii au fost ridicate noi hale industriale de mari dimensiuni. Cea mai mare dintre ele are o lungime de aproximativ 320 de metri și o suprafață de aproape 19.000 de metri pătrați, echivalentul a trei terenuri de fotbal.

